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ضبط قائد سيارة دهس شخصا في قصر النيل

كتب:

محمد بركات
12:56 م | الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة بوفاة فني ميكانيكا بإحدى الهيئات، متأثرا بإصابته بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، إثر اصطدام سيارة مجهولة به، ولاذت بالفرار، حال عبوره الطريق أعلى أحد الكباري بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات أمكن تحديد السيارة وقائدها، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وجرى ضبط قائد السيارة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وعلل هروبه خشية تعدى الأهالي عليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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