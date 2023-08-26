ضبط قائد سيارة عرض حياة المواطنين للخطر في القاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات منشور على موقع «فيس بوك» يتضمن قيام قائد سيارة بالسير برعونة واصطدامه بسيارة أخرى في القاهرة.

اصطدام السيارة بأخرى

وذكرت التحريات أنه جرى نشر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يتضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام قائد سيارة بالسير برعونة معرضا سلامته والآخرين للخطر، واصطدام بإحدى السيارات وأحدث تلفيات بها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان في القاهرة.

وقوع السائق في قبضة الأمن

وبإجراء التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة حال استقلاله السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

وبمواجهته بالتحريات أيدها واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.