«تعليم الغربية» تناقش استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023

عقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم، اجتماعا عبر شبكة ويبكس، بحضور موجهي عموم المواد الأساسية ومديري الإدارات التعليمية الـ10، وذلك من أجل مناقشة استعدادات مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية والمدارس، لاستقبال امتحانات النصف الأول من العام الدراسي 2023 - 2024.

تطبيق لائحة الموانع

وخلال الاجتماع، أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية على عدد من النقاط، من أهمها، تطبيق لائحة الموانع داخل المدارس، منع استخدام المحمول داخل اللجان للطلاب والمعلمين، التأكيد على ضرورة تفعيل مجموعات الدعم، تفعيل حصص المشاهدة، وحضور الطلاب خلال الفترة المقبلة.

كما أكد «حسن» على الانتهاء من تسكين المعلمين المساعدين، ضمن مسابقة 30 ألف معلم، والحرص على المتابعة الليلية الخاصة بمديري الإدارات للمدارس والدواوين والمخازن، والتأكد من وجود النوباتجية الليلية.

غرف عمليات

ووجَّه وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بضرورة تشكيل غرف عمليات فرعية بكل إدارة تعليمية من أجل متابعة عملية الامتحانات، والإبلاغ فورا حال حدوث أي مشكلة، والتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، من أجل حل المشاكل بشكل فوري.