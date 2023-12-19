رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

قيادي بـ«مستقبل وطن» عن لقاء السيسي بمرشحي الرئاسة: نموذج يحتذى به

كتب:

أحمد الشرقاوي
02:04 م | الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بمرشحي الرئاسة اليوم

لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بمرشحي الرئاسة اليوم

ثمن سند السمالوسي، القيادي بحزب «مستقبل وطن»، لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مرشحي رئاسة الجمهورية 2024، وذلك عقب فوزه في الانتخابات. 

وأكد في تصريحات صحفية أن هذا المشهد الحضاري نموذج يحتذي فى شكل الحياة السياسية التي تقوم على التعددية فى الجمهورية الجديدة، مؤكدا أن مشاركة الأحزاب السياسية فى  الانتخابات الرئاسية بارقة أمل للأحزاب نحو حياة سياسية فعالة وحقيقية.

وأضاف: «على الأحزاب السياسية استغلال حالة الانفتاح السياسي وانفتاح المجال العام فى البلاد، من خلال الاستعداد لخوض مختلف الاستحقاقات الدستورية القادمة في مجلس النواب أو المحليات».

وطالب الأحزاب بضرورة النزول للشارع، وتكثيف قواعدها الشعبية والالتحام مع المواطنين والقيام بدورها المنوطه بها فى خدمة المواطن، بما بعود على الحياة السياسية بفعالية حقيقية ودور حقيقي للأحزاب.

 

اقرأ المزيد:

حملة حازم عمر تشيد باستقبال السيسي لمرشحي الرئاسة: مشهد حضاري

الرئيس السيسي يستقبل حازم عمر وفريد زهران وعبد السند يمامة بقصر الاتحادية

المرشح الرئاسي حازم عمر يهنئ الرئيس السيسي: وفقه الله لما فيه مصلحة البلاد

«الوطنية للانتخابات»: حازم عمر حصل على 4.5% من إجمالي الأصوات الصحيحة

«حملة حازم عمر»: سنبني على الانتخابات الرئاسية في البرلمانية

«حملة حازم عمر»: اليوم الثالث للانتخابات شهد إقبالا كثيفا من مختلف الفئات العمرية

«حملة حازم عمر»: حضور غير مسبوق في تاريخ الانتخابات الرئاسية.. ولم نرصد أي خروقات

«حملة حازم عمر»: استمرار الإقبال على التصويت في ثالث أيام انتخابات الرئاسة
بقلم أحمد الشرقاوي