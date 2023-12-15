هاني عادل يكشف عن اسمه القديم لـ«معكم منى الشاذلي»: والدي غيّره

قال الفنان هاني عادل، خلال لقائه في برنامج معكم منى الشاذلي، والذي يعرض على شاشة قناة on tv، إن اسمه عند ولادته كان عصام، وكان مثبتًا في الأوارق الرسمية بهذا الاسم، لكن والده غيّره فيما بعد.

أشقاء هاني عادل

أوضح هاني عادل، خلال حواره في برنامج معكم منى الشاذلي على قناة ON، أن والديه أنجبا شقيقيه أشرف وخالد، ولم يريدا المزيد من الأطفال، لكن والدته حملت به بشكل مفاجئ، ما أثار غضب والده، لدرجة أنه ترك المنزل لفترة.

سبب غضب والده

أضاف هاني عادل خلال لقائه مع منى الشاذلي: «كانوا قالوا هنكتفي بالولدين أشرف وخالد بس، لكن فجأة أمي حملت فيا، أبويا زعل جدا ومشي وسابهم فترة في أواخر الحمل».

تابع قائلًا: «ولأنه مكنش معانا لما اتولدت فأمي طلعت لي شهادة ميلاد، وبعد فترة عدى علينا في البيت وشافني، فقالها هو اسمه إيه؟ قالت له عصام قالها أنا مكنتش عاوز اسميه الاسم ده.. والحمد لله راح من نفسه السجل المدني وغير اسمي وخلاه هاني».