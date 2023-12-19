عقيلة صالح: تأسيس حكومة ليبية واحدة يصب في مصلحة المجتمع الدولي والشركاء

قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إنّ المجتمع الدولي يجب أن يعترف بحكومة الوحدة الوطنية التي سيتمّ تشكيلها للإشراف على الانتخابات، لأنَّها ستكون حكومة شرعية.

وأضاف صالح، في حواره مع الإعلامي جمال عنايت عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنَّ وجود حكومتين في شرق وغرب ليبيا ليس في مصلحة ليبيا وأصدقائها وجيرانها وشركائها والمجتمع الدولي، لأنَّه لا يجوز أن توجد حكومتين في بلد واحد، فأي دولة لديها مصلحة مع ليبيا وتتحدث مع رئيس الحكومة فإنّ الشرق فإن هذه المصالح لا تنجز في الغرب، والعكس صحيح.

وتابع رئيس مجلس النواب الليبي: «لا يوجد ما يمنع من إجراء الانتخابات، فالمفوضية استلمت القوانين الجاهزة للانتخابات، لكنها طلبت حكومة واحدة، وبالتالي، فإنّ تشكيل الحكومة أمر لا مناص منه، فالقوانين صدرت ونُشرت في الجريدة الرسمية ويجب العمل بها وفقا لما هو منشور».