الاستعلام عن فاتورة المياه برقم العداد.. اعرفها وأنت في البيت

الاستعلام عن فاتورة المياه برقم العداد، أصبح أمرا سهلا في وقتنا الحالي فبدلا من الذهاب إلى مقر الشركة التابع لها الشخص، يمكنك اتباع خطوات بسيطة، والتعرف على قيمة الفاتورة إلكترونيا، كشفت عنها شركات مياه الشرب والصرف الصحي.

الاستعلام عن فاتورة المياه برقم العداد

يمكن للمواطنين الاستعلام عن فاتورة المياه من خلال رقم العداد، وذلك باتباع بعض الخطوات.

1- الدخول إلى الموقع الإلكتروني لشركة المياه التابع لكل محافظة.

2- إدخال رقم العداد الخاص بصاحب المنزل والمدون على فاتورة المياه السابقة الخاصة بالشهر السابق.

3- اضغط على كلمة «البحث» حتى تظهر لك الفاتورة وقيمة الاستهلاك.

لدخول إلى الموقع الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب من خلال الضغط هنا.

- الدخول على رابط «احسب فاتورتك بنفسك».

- إدخال البيانات المطلوبة التي تشمل الاسم والعداد والعنوان بشكل صحيح.

- إدخال القراء الحالية للعداد.

- إدخال القراءة السابقة للعداد.

- الضغط على عرض الفاتورة.

- تظهر القيمة الواضحة للفاتورة الشهرية، بالنسبة لكمية المياه المستهلكة، ونوع الشريحة، وسعر المتر، و«إجمالي الاستهلاك».

خطوات الاستعلام عن سداد فاتورة المياه بالاسم

1- زيارة الموقع الإلكتروني للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

2- ادخل على قائمة «خدماتنا».

3- اختر «احسب فاتورتك بنفسك».

4- ادخل كافة البيانات الشخصية المطلوبة منك وتشمل الاسم، والمحافظة، قراءة للعداد الحالية والسابقة.

5- في النهاية تظهر فاتورة المياه عن الشهر الذي ترغب في دفعه، وتشمل الفاتورة كمية المياه المستهلكة، استهلاك الوحدة، سعر المتر، قيمة استهلاك المياه، وإجمالي الاستهلاك.

الاستعلام عن سداد فاتورة المياه أون لاين

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن إمكانية سداد فاتورة المياه أون لاين، للتسهيل على المواطنين في دفع الفواتير الخاصة بالأشهر المختلفة.

طرق دفع فاتورة المياه

1- سداد فاتورة مياه من خلال التطبيق الإلكتروني، وذلك لحاملي هواتف 125، والتي تعمل بنظام الأندرويد.

2- عبر الهاتف «أون لاين» لحاملي هواتف ios.

3- من خلال تطبيق «فوري».

5- سداد فاتورة المياه من خلال الموقع الإلكتروني للشركة القابضة.

6- سداد فاتورة المياه من خلال الموقع الإلكتروني للبوابة التجارية الإلكترونية.

7- سداد فاتورة المياه من خلال تطبيق «خالص».

8- سداد فاتورة المياه من خلال تطبيق «أمان».

9- سداد فاتورة المياه من خلال تطبيق «سهل» للمستفيدين في محافظتي القاهرة والإسكندرية.

تطبيق الاستعلام عن فاتورة المياه

وأتاحت الشركة القابضة للمياه، الاستعلام عن فاتورة المياه من خلال تطبيق 125، والمتوفر حاليا على منصة جوجل بلاي، مع سهولة كبير في عملية تشغيله عبر منصة أندرويد بمختلف تحديثاتها، حيث يتم تسجيل الدخول على التطبيق، وتحديد المحافظة التابع لها، وكتابة رقم العداد، والضغط على زر الاستعلام.

خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه عبر تطبيق 125

ويمكنكم عبر الخطوات التالية الاستعلام عن فاتورة المياه عبر تطبيق 125:

1) تنزيل تطبيق HCWW-125 من خلال متجر جوجل بلاي أو آب ستور.

2) تسجيل الدخول إلى التطبيق.

3) اختر المحافظة والمنطقة التي تريد الاستعلام عنها.

4) اضغط على استعلام.

5) سوف تظهر جميع البيانات الخاصة بك مع قيمة الفاتورة.