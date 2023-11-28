المتحدة لحقوق الإنسان تنظم مؤتمرا للتوعية بأهمية المشاركة بالانتخابات

عقدت المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، مؤتمرا حاشدا بمنطقة مصر الجديدة، ضمن سلسلة الفعاليات التي تقوم بها المنظمة من أجل التوعية بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، هذا بالإضافة إلى دعملها للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

التوعية بأهمية المشاركة بالانتخابات الرئاسية

جاء ذلك بالتعاون بين المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع إدارة التضامن الاجتماعي بمصر الجديدة.

وقال محمد عبد النعيم، رئيس المنظمة، إن هذا المؤتمر يهدف في المقام الأول إلى التوعية حول أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لكونه واجب وطني على كل مواطن مصري.

وأوضح أن العديد من المصريين حرصيين على المشاركة في والإدلاء بصوتهم خلال العرس الديمقراطي المقبل واعتبر ذلك مؤشر إيجابي: «كافة مؤسسات المجتمع الوطني تعمل على دعم الوطن في المقام الأول».

مرحلة رد الجميل

في حين قال إيهاب مصطفى، مدير إدار التضامن الاجتماعي في مصر الجديدة، أن المرحلة المقبلة هي مرحلة مهمة وحساسة من عمر الوطن، وتُحتم على الجميع الوقوف صفا واحداً خلفه، وتحري الدقة في الاختيار، فلابد أن تكون مصلحة الوطن هي المقياس الوحيد والأساسي للاختيار بين المرشحين.

قال الدكتور صموئيل عصام أستاذ الإدارة والتخطيط كلية الدراسات العليا، إن مرحلة الانتخابات الرئاسية المقبلة، هي مرحلة رد الجميل لشهداء الوطن، مؤكدا أن الاختيار السليم من شأنه أن يحافظ على استقرار البلاد وإلحاق الأمن والآمان بها.

وأشار إلى مسؤولية مؤسسات المجتمع المدني المختلفة للعمل على توعية المصريين بمدى أهمية المشاركة.

دور مؤسسات المجتمع المدني خلال الانتخابات الرئاسية

قال حسام الدين الأمير، عضو مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة، عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي والتنموي، ان هذه المرحلة تحمل المجتمع المدني مسؤوليات كبيرة، وهناك مهام جادة لابد من العمل عليها في الوقت الراهن والتكاتف مع القيادة السياسية، كما أشار إلى دور مؤسسات المجتمع المدني في متابعة الانتخابات وسير العملية، قائلا: «على مؤسسات المجتمع المدني القيام بدورها على اكمل وجه في مسألة متابعة الانتخابات من أجل تقديم نموذج وطني يُحتذى به».