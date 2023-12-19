محافظ جنوب سيناء يفتتح المركز التكنولوجي التمويني بمدينة رأس سدر

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن المخزون الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية بالمحافظة كافية ولا يوجد عجز، مؤكدا أن المخزون من السكر يكفي لمدة 10 أشهر، ومخزون الزيت يكفي لمدة 7 أشهر، والدقيق 4 أشهر، وباقي السلع الأساسية الغذائية متوفرة بأسعار تنافسية.

تقديم خدمة مميزة للمواطنين

وأشار «فودة»، إلى أنه تم افتتاح المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة رأس سدر، اليوم، بتكلفة 2 مليون جنيه، ويقدم خدمات متعددة بينها استخراج البطاقات التموينية من خلال الخدمة المميكنة، حيث تم تطوير المركز ضمن خطة ميكنة المصالح الحكومية بالمحافظة، لتقديم خدمة مميزة للمواطنين، وسرعة في الأداء الوظيفي.

فتح معارض محاربة الغلاء

وأكد المحافظ أن المحافظة ستستمر في فتح معارض محاربة الغلاء بكافة مدن المحافظة، لتقوم بتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة ومناسبة للجميع، بجانب أن مديرية التموين توفر كوبونات للأسر الأكثر احتياجًا بمدن المحافظة لصرف السلع الغذائية بقيمة 200 جنيه، موجها بضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية داخل فروع الدلتا ماركت التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية لتخفيف العبء عن كاهل المواطن السيناوي.

وقال إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء، إن جهاز الخدمة الوطنية يوفر المنتجات والسلع الغذائية من لحوم ودواجن بأسعار مخفضة على مدار الأسبوع بجميع مدن المحافظة، مشيرا أن المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين يخدم نحو 4100 بطاقة تموينية بعدد 11150 مستفيدا من حاملي البطاقات.