انطلاق مؤتمر الشرق الأوسط الدولي لنظم القوى الكهربية بـ«هندسة المنصورة»

انطلقت فعاليات مؤتمر «الشرق الأوسط الدولي الرابع والعشرين لنظم القوى الكهربية» بكلية الهندسة بجامعة المنصورة، تحت رعاية الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة.

حياة المواطن تعتمد على الطاقة

وأكد الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس الجامعة، في بيان، أن حياة المواطنين تعتمد في كثير من جوانبها على الطاقة، وخصوصًا الطاقة الكهربائية التي تعد محورًا أساسيا في خطة التنمية في الدولة المصرية وسعيها لتحسين جودة حياة المواطن المصري، وتحقيق الكفاية والاستدامة بالتحول التدريجي نحو مصادر الطاقة الآمنة والمتجددة، وفقا لأحدث التكنولوجيا المتاحة في العالم.

ويسعى هذا المؤتمر لإيجاد حلول مبتكرة تفيد في تحديات كفاءة واستدامة الطاقة التي توليها الجامعة اهتمامًا بالغًا في خطتها ومشروعاتها البحثية، إيمانًا بتأثير الطاقة في تقدم الوطن وتحسين حياة المواطن، وتسعى كلية الهندسة بجامعة المنصورة منذ نشأتها إلى تطوير البرامج العلمية على كافة المستويات، وفقًا لمعايير الجودة التي من شأنها رفع مستوى البحث العلمي بالجامعة.

مناقشة التحديات التي تواجه الطاقة الكهربية

وقال الدكتور إبراهيم مجاهد، إن المؤتمر شهد تطورا كبيرا على مدار سنوات تم خلاله مناقشة التحديات التي تواجه الطاقة الكهربية والتي تتماشى مع تطورات هندسة القوى الكهربية، وأصبح المؤتمر منبرا للعلماء والباحثين من شتى بقاع لعالم لعرض كل ما هو جديد من الأبحاث العلمية والتطبيقات في مجال الطاقة.

وأضاف الدكتور أكرم المتولي، رئيس قسم القوى الكهربية، أن المؤتمر يهدف الى عرض التقدم العلمي والتكنولوجي في مجال الطاقة الكهربية والموضوعات ذات الصلة، كما يعد المؤتمر فرصة لتبادل الأفكار والرؤى والتعاون والتقارب بين الباحثين ورجال الصناعة، ويتضمن المؤتمر 6 محاضرات علمية لعلماء وباحثين من مصر والخارج، بالإضافة لعرض 177 ورقة بحثية منها 163 لمؤلفين مصريين يمثلون 40 جامعة ومركزا ومعهدا بحثيا داخل مصر، و14 لمؤلفين أجانب من خارج مصر.

وواصل رئيس القسم، أن المؤتمر يناقش 223 بحثا خلال 25 جلسة نقاش علمية، وتتناول أبحاث المؤتمر التحديات التي تواجه منظومة الطاقة الكهربية في قطاعات التشغيل والتحكم بجانب تعظيم الاستفادة من تطبيقات الطاقة المتجددة وتطويرها.