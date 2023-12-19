إزالة قواعد خرسانية وسور منزل مخالف بمنطقة خدمات المساعيد غرب العريش

أكد مجلس مدينة العريش، إزالة قواعد خرسانية وسور منزل بدون ترخيص، مخالف بمنطقة خدمات المساعيد بوسط العريش، للمرة الثانية خلال أسبوع.

وقال اللواء أسامة العفش رئيس مجلس مدينة العريش، في بيان، إن الحملة تكونت من الإدارة الهندسية وقسم الإشغالات والتجميل، التي بدورها نفذت التعليمات الخاصة بإزالة جميع المباني غير المرخصة والمخالفة لقوانين البناء.

وكان مجلس مدينة العريش، أزال مبان مخالفة بمنطقة خدمات المساعيد الأسبوع الماضي، ومخالفات في حي الزهور أول أمس، وسجل محاضر للمخالفين من أهالي تلك المناطق، وحذر في بيان له، البناء بدون ترخيص، أو بدون موافقة من المجلس.