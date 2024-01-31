رابط استخراج إعلام وراثة إلكترونيا.. الأوراق والخطوات

بعد حالات الوفاة يتجه الأبناء إللى معرفة الإجراءات الواجب اتباعها، لاستخراج إعلام وراثة إلكترونيا، بدلًا من الذهاب إلى المصالح الحكومية في ظل حالة الحزن التي تعيشها أسرة المتوفي.

الأوراق المطلوبة لاستخراج إعلام وراثة

يتطلب استخراج إعلام الوراثة أوراقا محددة، وهي على النحو التالي:

- طلب موجه لرئيس محكمة الأسرة لاستخراج إعلام الوراثة.

- شهادة وفاة الشخص المتوفي، والذي يتم تقسيم تركته.

- صورة بطاقة رقم قومي للمتوفي.

- صورة بطاقة رقم قومي لمقدم الطلب.

- إعلان الورثة بعريضة الطلبات وبتاريخ الجلسة المحددة لإعلام الوراثة.

- إحضار اثنين شهود وبطاقة الرقم القومي الخاصة بهما يوم الجلسة المحددة.

خطوات استخراج إعلام وراثة إلكترونيا

وتكمن أهمية استخراج إعلام الوراثة في أنه يمكن من خلاله تقسيم التركة، تحديد الورثة الشرعيين، لذا نوضح في التقرير خطوات استخراج إعلام وراثة إلكترونيا.

- الدخول على موقع النيابة العامة من هنــــــا.

- اختيار خدمات الوثائق الشخصية.

- تظهر الخدمات ومنها إعلام وراثة.

- اختار خدمات الوثائق الشخصية.

- اضغط على كلمة استمرار.

- يطلب من المتقدم الموافقة على الإرشادات وتعليمات الخدمة.

- إدخال البيانات المطلوبة والتي تشمل الآتي: «الاسم والرقم القومي والتليفون، ودرجة القرابة بالنسبة لطالب الخدمة»، فإذا كان الزوج هو طالب خدمة استخراج إعلام الوراثة، يجب كتابة بيانات الرقم القومي للزوج والزوجة والبيانات الخاصة بالوثيقة.

- يتم التأكد من إتاحة الخدمة لمقدم الطلب من عدمه، وإدخال الكود والضغط على استعلام.

ويتيح موقع النيابة العامة خدمة اﻟدﻓﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ عن طريق بطاقة اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ، ويحدد ﻣوﻋد لاﺳﺗﻼم اﻟﻣﺳﺗﻧدات من اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ، وتسليم الوثيقة عبر البريد المصري أو النيابة العامة.

إجراءات استخراج إعلام الوراثة من محكمة الأسرة

- يتقدم أحد الورثة بطلب إلى محكمة الأسرة، موضحًا به الآتي: اسم المتوفى، وتاريخ الوفاة، وأسماء ورثته.

- يطلب تحقيق وفاة الشخص الورثة المذكورة أسمائهم.

- إرفاق شهادة الوفاة بالطلب أو مستخرج رسمي، منها يسترد بعد استخراج الإعلام وصورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب، ويتم تحديد أقرب جلسة لنظره.

- يقوم مقدم الطلب بإخبار الورثة بموعد الجلسة، ويكفي لحضور الجلسة مقدم الطلب أو من ينوب عنه.

- في حالة عدم إعلان الورثة يستلزم حضورهم جميعا، ويسمع القاضي لشاهدين يكون أسماؤهما مذكورة في الطلب.

- يقرر القاضي إصدار إعلام الوراثة، مثبتاً به اسم وتاريخ وفاه الموروث وبيان من هم ورثته، ونصيبهم الشرعي من التركة.

- يمكن لمقدم الطلب أو أحد الورثة استخراج صورة رسمية من إعلام الوراثة.

استخراج إعلام وراثة بدون محامي

ويمكن للأشخاص الراغبين في استخراج إعلام وراثة، إجراء ذلك دون الاستعانة بمحامٍ لتقديم الطلب نيابة عنهم، إذ يقوم المستخرج في البداية بتقديم طلب استخراج إعلام الوراثة لرئيس المحكمة، ثم يُقدّم صورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب وشهادة الوفاة، ثم يتم ملء بيانات الطلب، ثم يتم استخراج قرار وصاية على القاصر إن وجدوا، وفي النهاية يتم إعلام الورثة بموعد الجلسة على يد محضر.

ما شروط استخراج إعلام الوراثة؟

يتطلب إعلام الوراثة توافر شهود للتحقق من صحة الوفاة، لذا يتطلب توافر الشروط الآتية فيهم:

- أن يكونوا من أقارب المتوفى أو الأشخاص المقربين منه بشكل كبير وعلى دراية بممتلكات المتوفي.

- أن يكون الشاهدين على دراية بأفراد عائلة الشخص المتوفي الذين يستحقون الميراث.

- ألا يكونوا ضمن الورثة الشرعيين للمتوفي.

- يتحقق الشاهدين من الأسماء المذكورة للحصول على الحق الشرعي بالميراث.

- يوضح الشاهدين أسماء الأشخاص الذين يستحقون الحصول على الميراث وغير مذكور أسمائهم في إعلام الوراثة.

هل يسقط إعلام الوراثة؟

هناك حالات يسقط فيها حق ورثة المتوفي في الحصول على الميراث، تتمثل في الآتي:

- مرور 15 عاما على انتهاء النزاعات بين الورثة الشرعيين، يسقط حق الورثة في الحصول على الميراث الشرعي لهم، ويحق لأحد الورثة الحصول عليها.

- حق إرث المتوفي يسقط بالتقادم في حالة وجود النزاعات خلال 15 عاما من بدء النزاعات بين الورثة.

- يسقط حق المطالبة بالحصول على الإرث بمرور 33 عاما على الوقت الذي يستحق به الورثة الحصول عليه.

- في حالة وضع أحد الورثة يده على الميراث، يسقط حق الورثة في الحصول على الميراث، وذلك عقب مرور 15 عاما على استحقاق الميراث.