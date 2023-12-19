أستاذ بجامعة الأزهر: الإسلام وضع منهجا لعلاج نشوز الزوجة 

قال الدكتور ربيع الغفير، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، إن النشوز موجود عند النساء والرجال، لافتا إلى أن هناك نشوزا للزوج كما موجود في الشرع الإسلامي.

علاج نشوز الزوجة

وأضاف «الغفير»، خلال حواره ببرنامج «مع الناس»، المُذاع على شاشة «قناة الناس»: «المشهور فى النشوز هو نشوز المرأة، ووضع الإسلام منهجا لعلاج نشوز النساء بالوعظ والتذكير بالله، والهجر في المضجع، والضرب وليس معناه الضرب المبرح، أو وجود حكمين من الأهل لكي يصلحوا بينهما، وإذا لم يستطيعوا فالطلاق وهنا لا يكون هدما للحياة، لكن يمكن أن يكون بحضارية تبنى لكل منهما حياة أفضل»، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى: «وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا (34) وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا».

وتابع الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف: «في الخلافات الزوجية التي يحكم فيها الناس، الزوج فيما يسرد عن نفسه عمر بن الخطاب، وتجد الزوجة فيما تقوله عن نفسها مريم بنت عمران، فربنا بيقول لهم إيه لو استطعتم إنكم تخدعوا الناس وتنتصر على الطرف الثاني بالحجة الباطلة (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا)».

علاج نشوز الزوج

ونوة بأن نشوز الرجل مصطلح قرآني، معناه اختلاف دائم في الطباع ويعالج في قوله: «وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ ۚ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا».