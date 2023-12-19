استمرار الشبورة المائية صباحا.. درجات الحرارة غدا في محافظات مصر

حذرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، من استمرار الشبورة المائية، والتي قد تكون كثيفة أحيانًا، على بعض المناطق، في الساعات الأولى من صباح غدًا الأربعاء 20 ديسمبر 2023، وبخاصة على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري، ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.

حالة الطقس في المحافظات الأربعاء 20 ديسمبر 2023

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه يسود طقس غدًا الأربعاء 20 ديسمبر 2023، جو لطيف نهارًا على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة في المحافظات الأربعاء 20 ديسمبر 2023

درجات الحرارة في محافظة القاهرة: الصغرى 15 والعظمى 22

درجات الحرارة في محافظة الجيزة: الصغرى 14 والعظمى 21

درجات الحرارة في القليوبية: الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة في البحيرة: الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة في كفر الشيخ: الصغرى 13 والعظمى 21

درجات الحرارة في الدقهلية: الصغرى 14 والعظمى 21

درجات الحرارة في الغربية: الصغرى 13 والعظمى 21

درجات الحرارة في دمياط: الصغرى 13 والعظمى 23

درجات الحرارة في محافظة بورسعيد: الصغرى 12 والعظمى 22

درجات الحرارة في محافظة الاسماعيلية: الصغرى 13 والعظمى 23

درجات الحرارة في محافظة السويس: الصغرى 14 والعظمى 23

درجات الحرارة في محافظة الإسكندرية: الصغرى 13 والعظمى 21

درجات الحرارة في محافظة مطروح: 12 والعظمى 20

درجات الارة في الغردقة: الصغرى 17 والعظمى 26

درجات الحرارة في محافظة الفيوم: الصغرى 13 والعظمى 22

درجات الحرارة في محافظة بني سويف: الصغرى 13 والعظمى 22

درجات الحرارة في محافظة المنيا: الصغرى 12 والعظمى 22

درجات الحرارة في محافظة أسيوط: الصغرى 10 والعظمى 23

درجات الحرارة في محافظة سوهاج: الصغرى 12 والعظمى 23

درجات الحرارة في محافظة قنا: الصغرى 13 والعظمى 25

درجات الحرارة في محافظة الأقصر: الصغرى 11 والعظمى 26

درجات الحرارة في محافظة أسوان: الصغرى 14 والعظمى 27

درجات الحرارة في محافظة الوادي الجديد: الصغرى 13 والعظمى 25