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«لو دفعت فلوس بالخطأ».. اعرف خطوات استرداد أموال فاتورة الكهرباء

كتب:

إسراء عبد العزيز
06:43 ص | الأربعاء 20 ديسمبر 2023
الكهرباء - أرشيفية

الكهرباء - أرشيفية

في بعض الأحيان يكتشف المواطنون مستخدمو العدادات التقليدية، أنه تم محاسبته على فاتورة الكهرباء على أنها «تجارية» بدلًا من «سكني»، ويتساءلون عن كيفية استرجاع الأموال التي تم دفعها حالة خطأ المحاسبة من شركة الكهرباء على أن العداد تجاري على الرغم من أنها وحدة سكنية.

«الوطن» خلال السطور التالية توضح الخطوات اللازمة، وفقًا لقسم الاشتراكات بالشؤون التجارية بهندسة التحرير بدر بقطاع السادات التابع لشركة توزيع كهرباء البحيرة.

خطوات استرداد الأموال التي تم دفعها حالة خطأ المحاسبة لفاتورة الكهرباء

1- يتوجه المواطن صاحب الشكوى إلى الإدارة أو الهندسية التابع لها.

2- يقدم الإيصالات التي سددها لإثبات الشكوى.

3- وبعد التأكد وإثبات صحة ما جاء في الشكوى يتم عمل تسوية دائنة للمبالغ التي سددها الشاكي.

4- تخصم المبالغ من الاستهلاك الحالي للشقة، وكأنها دفعة مقدمة.

الفرق بين العداد التقليدي وأبو كارت

وأضاف قسم الاشتراكات أن العداد القديم يستمر في توصيل الكهرباء، حالة حدوث عطل فني فيه أو لا، لكن العداد الكودي "أبو كارت" يتوقف حال حدوث عطل فني أو حال نفاد الرصيد ولا يستأنف العمل إلا عند تصليح العطل أو تغيير العداد بشكل كامل أو شحن رصيد جديد حال نفاد الرصيد.

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