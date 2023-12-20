«شعبة الدواجن» تطمئن المستهلكين: الأسعار مستقرة.. والرقابة صارمة على الأسواق

قال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إنّ الدواجن متوافرة في جميع الأسواق على مستوى الجمهورية بوفرة كبيرة، مشيرا إلى أنّ أسعار الدواجن في الأسواق بات ثابتة دون تغيير لفترة طويلة تجاوزت شهر.

السيد: ثبات أسعار الدواجن بالمزارع والأسواق

وأضاف «السيد» خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ الشعبة تشهد حاليا حالة كبرى من الاستقرار في أسعار المنتجات بالأسواق، بخلاف أنّ الإنتاج لا يزال جيدا للغاية بالنسبة لمدى توافر المنتج وزيادة الطلب عليه، كما أنّ حالة الطقس لم تتغير بشكل حاد خلال الآونة الأخيرة، ما ساعد كثيرا على ثبات سعر الدواجن في المزارع والأسواق والمحال التجارية.

وأوضح رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أنّ أسعار الدواجن في المحافظات باتت كما هي دون تغيير يذكر، غير أنّ هناك تغييرات طفيفة في سعر المنتج النهائي بالأسواق، لافتا إلى أنّ أسعار الأعلاف لا تزال ثابتة منذ ما يقارب أسبوعين، بينما ارتفعت أسعار فول الصويا بشكل طفيف.

أسعار البيض

وعن البيض، أوضح «السيد» أنّ سعر طبق البيض حاليا وصل إلى 120 جنيها، غير أنّ هناك عددا من المواطنين يشكون ارتفاع سعر طبق البيض في الأسواق، منوها بأنّ سبب الارتفاع في سعر منتج البيض بالنهاية سببه الرئيسي كثرة الحلقات الوسيطة في الصناعة، حتى وصل سعر طبق البيض بالنهاية إلى 150 جنيها للطبق.

وشدد رئيس شعبة الدواجن على ضرورة توفير رقابة صارمة على الحلقات الوسيطة التي تشتري البيض بسعر 118 جنيها للطبق، غير أنّها تبيعه بسعر يصل إلى 150 جنيها.

وأكد أنّه خلال الفترة المقبلة سيشهد سوق الدواجن إقبالا متزايدا، خاصة مع انتهاء فترة صوم الأخوة الأقباط، ما ينعكس على زيادة في الطلب، والإقبال على الدواجن في الفترة المقبلة، مثلما يحدث خلال شهر رمضان كل عام.