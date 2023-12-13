«الرقابة الصحية»: لدينا 5400 وحدة رعاية أولية في جميع المحافظات

أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أهمية الدور الفاعل لطبيب الأسرة ووحدات الرعاية الأولية في منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرا إلى أن الرعاية الصحية الأولية هي حجر الزاوية في أي نظام صحي مستدام، وأن نظام الإحالة الفعال يساهم في الاستخدام الأمثل للموارد المالية، فضلا عن تخفيف التكدس عن المستشفيات خاصة مع تكامل أركان النظام.

تأهيل المنشآت الصحية للاعتماد

جاء ذلك خلال المحاضرة الافتتاحية لبرنامج جهار- ايجيكاب، للدفعة الأولى من المتقدمين للحصول على شهادة متخصص في تأهيل المنشآت الصحية للاعتماد، بمقر مركز التدريب المعتمد لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية بمدينة نصر بحضور الدكتورة آية نصار، نائب رئيس الهيئة، والدكتور حسام أبو ساطي، المدير التنفيذي للهيئة، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، وعدد 31 متدرب من خبراء الجودة بمختلف قطاعات الصحة.

واستعرض الدكتور أحمد طه، أوجه الدعم المقدم لتعزيز دور وحدات ومراكز الرعاية الأساسية في خطة الدولة خلال المرحلة المقبلة بالمنظومة الصحية عامة، وبالتأمين الصحي الشامل، مؤكدا أن تطبيق دليل معايير الجودة لمراكز ووحدات الرعاية الأساسية الصادر عن جهاز يضمن للمرضى وللاطقم الطبية تقديم الخدمة بأمان تام، موضحا أن الرعاية الأولية هي عملية أساسية في النظام الصحي الذي يدعم إمكانية الوصول المستمر، والشامل، وفاعلية الاتصال الأولى للمريض بالمنظومة.

وجود نظام قوي للرعاية الصحية الأولية

وأشار إلى أن مشروع التأمين الصحي الشامل يعتمد على وجود نظام قوي للرعاية الصحية الأولية بحيث يتمتع جميع الأفراد بإمكانية الوصول الجغرافي والمالي للخدمات الصحية الشاملة وبجودة عالية وتكلفة عادلة، من خلال الحصول على الرعاية الأولية قبل تقديم المستوى الثاني والثالث من الرعاية، لافتاً إلى أن مصر تضم 5400 وحدة رعاية أولية تنتشر بجميع المحافظات، تقدم 75% من الخدمات الصحية المتوقعة من أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف أن العالم يتجه نحو الاهتمام بالرعاية الصحية الأولية باعتبارها المفتاح لتحقيق المستوى المقبول من الصحة في جميع أنحاء العالم، إذ يعد ذلك هو النهج الأكثر شمولاً وفعالية وكفاءة لتعزيز الصحة البدنية والعقلية للإنسان، من خلال الرعاية الوقائية والتعزيزية والعلاجية والتأهيلية الأساسية التي يقدمها مقدمي الخدمة الصحية والتي تلبي معظم الاحتياجات الصحية للأسرة، مؤكدا حرص الهيئة على ضمان جودة الصحة العامة وأعلى مستويات الأمان في إطار التركيز على احتياجات المرضى والتوزيع العادل للخدمات.

واستعرضت الدكتور نانسي عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية للرقابة الصحية بالهيئة ومديرة البرنامج، أهم التحديات التي تواجه منظومة الرعاية الأساسية، إلى جانب الملامح الأساسية للمادة العلمية والورش العملية لبرنامج جهار إيجيكاب، والتي تستمر لمدة شهرين، بالإضافة إلى فتح باب المناقشات والاستماع إلى أهم المقترحات والاستفسارات من جانب المتدربين.