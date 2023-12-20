محافظ الوادي الجديد: زراعة النخيل توفر حياة كريمة للمواطنين

زار اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الموقع المخصص لسوق التمور الكائنة بجوار مصنع تمور المحافظة بمدينة الخارجة، وذلك لبحث استغلال ورفع كفاءة الموقع وإنشاء باكيات مجهزة لاستخدامها خلال موسم التمور، ورافق المحافظ في تلك الزيارة سيد محمود سكرتير عام المحافظة وعدد من التنفيذيين المعنيين، وذلك لتوفير مكان ملائم للمنتجات وحسن استغلال الموقع للمنفعة العامة.

التمور سوق محلية ودولية ذات مردود اقتصادي

وقال محافظ الوادي الجديد في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن المحافظة تمتلك أهم سلعة استراتجية ذات مردود اقتصادي عالي ومن أهم الثروات القومية بالمحافظة، فالنخيل كنز للمزارعين يحقق المعيشة الكريمة لهم، ولذلك فإن الاهتمام الأكبر للدولة ينصب في زيادة إنتاج محصول النخيل بالمحافظة للمنافسة بقوة في السوق المحلية والدولية، ويعد خُمس إنتاج مصر من التمور من نتاج نخيل المحافظة.