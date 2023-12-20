إزالة 320 حالة إشغال طريق في حملة بشوارع بني سويف

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى شمال محافظة بني سويف، 320 حالة إشغال ومخالفات بعدد من شوارع المدينة، ضمن الحملة التي شنتها الوحدة لاستعادة المظهر الحضاري والجمالي للشوارع.

إلزام الباعة الجائلين بأماكن محددة داخل الأسواق

وتمكنت الحملة التي ترأسها المحاسب حمادة راضي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى، على مدار الـ24 ساعة الماضية، من إلزام الباعة الجائلين بالالتزام بالأماكن المخصصة لهم داخل الأسواق، فضلا عن إزالة معروضات تجارية وتعديات على الأرصفة وانتظار في أماكن غير مخصصة للانتظار.

التحفظ على كراسي وطاولات بلاستيكية

وتحفظت الحملة على موازين وكراسي وطاولات بلاستيكية وحوامل حديدية وغيرها من أشكال التعديات على الشوارع، في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بإعادة الشكل الحضاري للشوارع.

استمرار مواجهة كافة أشكال التعديات

وكلف محافظ بني سويف، باستمرار مواجهة كافة أشكال التعديات على الأرصفة ورفع إشغالات الطريق العام مع إلزام الباعة الجائلين بالأماكن المخصصة لهم، داخل الأسواق، لاستعادة المظهر الحضاري والجمالي للشوارع، مع الاهتمام بأعمال النظافة والتجميل ورفع القمامة والمخلفات وتكثيف الرقابة على الأسواق على مستوى مراكز ومدن المحافظة.