برودة ورمال محملة بالأتربة.. احذر من طقس الساعات المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، مشيرة إلى انخفاض درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة ابتداءا من يوم الأربعاء 20 ديسمبر وحتى السبت إذا يسود طقس بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

وتتكون خلال الساعات المقبلة، شبورة مائية في الصباح الباكر على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء وشمال الصعيد، والتي قد تكون كثيفة أحيًانا على محافظات القناة ووسط سيناء.

حالة الطقس

وبجانب الشبورة تتساقط للأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وأقصى جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

نشاط رياح مثير للرمال والأتربة

كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وسيناء وشمال محافظة البحر الأحمر وشمال الصعيد على فترات متقطعة يومي الخميس والجمعة.

درجات الحرارة الأربعاء 20 ديسمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 15 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 والصغرى 13 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 17 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 10 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 27 والصغرى 14 درجة مئوية.

درجات الحرارة الخميس 21 ديسمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 13 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 13 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 27 والصغرى 16 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 10 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 14 درجة مئوية.

درجات الحرارة الجمعة 22 ديسمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 14 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 13 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 25 والصغرى 16 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 8 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 24 والصغرى 12 درجة مئوية.