تحرير 18 محضرا في حملة على المخابز البلدية بالمنيا

نفذت الوحدة المحلية لمجلس قروى الروضة، في المنيا، برئاسة ياسر عبدالحميد، حملة تفتيشية مفاجئة فجر اليوم للمرور على عدد من المخابز البلدية، أسفرت عن تحرير 18 مخالفة تنوعت ما بين «نقص وزن ـ عدم نظافة أدوات العجن ـ غير مطابق للمواصفات ـ عدم إعطاء بون صرف».

جاءت الحملات بهدف الوقوف على مدى الالتزام بمواعيد التشغيل وجودة الرغيف المنتج وتطبيق القرارات التموينية الصادرة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفيين، تنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وتكليفات أحمد السايس، رئيس مركز ملوي.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

كما تم المرور على الوحدة الصحية بقرية الشيخ عبادة بمجلس قروى الروضة، لمتابعة سير العمل ومدى الانضباط من قبل الموظفين والتزامهم بالمواعيد الرسمية، والوقوف على الاحتياجات الفعلية، من توافر الأمصال والألبان ومدى تواجد الأطباء، وخلال المتابعة تم رصد عدد من المخالفات، حيثُ تم إعداد مذكرة لرئيس المركز لإحالة المخالفين لجهات التحقيق لاتخاذ اللازم.