توقعات أسعار الذهب مع بداية 2024.. خبير: الآن أفضل فرصة للشراء

سجلت أسعار الذهب تحركات ملحوظة في الأسواق العالمية، خلال الفترة الأخيرة، مدفوعة بقرارات البنك الاتحادي الفيدرالي في الولايات المتحدة، والتغيرات في سعر الدولار، الأمر الذي أثر على سعر المعدن الأصفر في الأسواق المحلية، وهو ما أثار كثيراً من التساؤلات حول توقعات الأسعار مع بداية عام 2024، وما هو الوقت الأفضل لشراء أو بيع الذهب؟

هل الوقت الحالي الأفضل للشراء؟

وقال حسام العجمي، رئيس قسم أبحاث أسواق الذهب في شركة «جولد بيليون» لتداول الذهب، إن الكثير من الأشخاص يتساءلون الآن عن توقعات الذهب خلال الفترة المقبلة، وهل من الأفضل الشراء أم البيع الآن؟، وهل الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعاً أم انخفاضاً في الأسعار، خاصةً في الأشهر الأولى من عام 2024؟.

وأضاف الخبير في أسواق الذهب، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه خلال الفترة الحالية لا توجد أي أحداث قد تؤثر على أسعار الذهب بالسلب أو الانخفاض، كما أن الطلب على الذهب في الوقت الحالي «مستقر».

وأشار «العجمي» إلى أن التوقعات تشير إلى إمكانية ارتفاع الذهب خلال العام المقبل 2024، خاصةً مع انتهاء مدة شهادات الـ18%، حيث يأتي موعد استحقاق الشهادة خلال شهري يناير وفبراير.

ارتفاع الطلب على الذهب

ولفت إلى أنه من المتوقع أن يرتفع الطلب على الذهب خلال 2024، وهو ما قد يؤثر على أسعار المعدن الأصفر، موضحاً أنه من الأفضل شراء الذهب في الوقت الحالي، بدلاً من الانتظار حتى بداية العام المقبل، خاصة وأن الأسعار الآن تعتبر مستقرة نسبياً، ولا توجد أي أحداث قد تؤثر على السعر بشكل كبير.

وأكد أن السعر في الوقت الحالي يتحرك بشكل قليل، سواء بالارتفاع أو الانخفاض، وهو ما يعتبر استقراراً بأسواق الذهب، لذلك تكون فرصة الشراء أفضل، خاصةً وأن الطلب على الذهب «منخفض» في الفترة الحالية.