ما هو الإسكان الأخضر؟.. تطرح الحكومة شققه بالمدن الجديدة في مارس المقبل

قالت مي عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنَّ مبادرة العمارة الخضراء أو الإسكان الأخضر، والتي أطلقها الصندوق بالتعاون مع عدد من الجهات المحلية والدولية، كانت تهدف لبناء 25 ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة في 4 محافظات، والآن جار العمل على بناء 25 ألف وحدة سكنية أخرى ليصبح إجمالي عددا الوحدات السكنية الخضراء بالمدن الجديدة 50 ألف وحدة سكنية.

مبادرة الإسكان الأخضر لتقليل استهلاك الطاقة

وعن تفاصيل مبادرة الإسكان الأخضر لتقليل استهلاك الطاقة، أوضحت مي عبدالحميد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ المبادرة تعمل على التالي:

- تقليل استهلاك الطاقة، بنسبة تتراوح ما بين 24-50%.

- تقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة تتراوح ما بين 33-39%.

- تقليل استهلاك المياه لنسب تصل إلى 40%.

- تقليل النفايات الصلبة إلى 70%.

- توفير الطاقة داخل الوحدات السكنية، حيث نتمتع جميع الوحدات الجديدة الجاري تنفيذها بإطلالة مباشرة على الشمس والمسطحات الخضراء، وهو ما يقلل من استخدام الطاقة داخل الوحدات السكنية.

- تسهم المساحات الخضراء، على توافر جو مناسب بسبب انتشار الأشجار والنباتات و تساعد مواد البناء المستخدمة بعملية البناء، في توفير الطاقة.

وأشارت رئيس مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أنه تم تنفيذ أكثر من نموذج للوحدة السكنية في العمارة الواحدة، بمساحات تبدأ من 75 مترًا، وتصل إلى 120 مترًا.

كان المركز القومي لبحوث الإسكان، نفذ مشروعا نموذجيا بإعادة استخدام مخلفات مواد البناء وإعادة تدويرها لإنتاج طوب أسمنتي وذلك في مشروع الوحدات السكنية بمدينة حدائق العاصمة، وكان المركز بالتعاون مع وزارة البيئة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة أعد منظومة متكاملة لإدارة مخلفات البناء وإنشاء محطات تدوير المخلفات، كما أعد دراسة بحثية تطبيقية باستخدام مخلفات البلاستيك في أعمال رصف الطرق مما أدى إلى تقليل نسبة البيتومين بنسبة 30% وتم التطبيق العملي في الطبيعة في مشروع ازدواج طريق 24 – R القطاع الثالث بالحارة اليمنى الرئيسية بمدينة القاهرة الجديدة.

وكان المركز القومي لبحوث الإسكان، أعد دراسة أولية للتخلص المستدام من حمأة مصرف بحر البقر والاستفادة منها في تصنيع طوب بناء ومواد عازلة للحرارة، وأظهرت النتائج الأولية إمكانية استخدامها في صناعة مواد التشييد والبناء.