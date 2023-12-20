بمساحات تصل إلى 120مترا.. طرح 50 ألف وحدة سكنية خضراء بالمدن الجديدة

كشفت مي عبد الحميد رئيس مجلس إدارة صندوق الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقاري لـ«الوطن»، تفاصيل مشروع الإسكان الأخضر، لافتة إلى أنه جاري الانتهاء من تنفيذ 50 ألف وحدة سكنية داخل عدد من المدن الجديدة، وهي مدن «حدائق العاصمة، والعبور الجديدة، بدر، مدينة أسوان الجديدة»، مشيرة إلى أنه يتم الآن تنفيذ أكثر من نموذج للوحدة السكنية في العمارة الواحدة، بمساحات تبدأ من 75 مترا و90 مترا، ونماذج أخرى بمساحات تبدأ من 100 متر وتصل إلى 120 مترا، ويتم اختيار المواقع بعناية فائقة، كما يتم توزيع العمارات داخل المسطحات الخضراء بعناية فائقة حرصا على نجاح المشروع.

تنفيذ وحدات سكنية خضراء

وأضافت أنه تم بناء 25 ألف وحدة منهم، وتم حاليا البدء في تنفيذ وبناء نحو 25 ألف وحدة أخرى بنفس المشروع «الإسكان الأخضر» في مدن «بدر، وحدائق العاصمة، والعبور الجديدة، ومدينة أسوان الجديدة»، ليصبح إجمالى عدد الوحدات السكنية الخضراء بالمدن الجديدة المقرر طرحها للمواطنين 50 ألف وحدة سكنية.

مى عبد الحميد: جاري الانتهاء من تنفيذ 50 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديده

وأوضحت رئيس مجلس إدارة صندوق الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقاري، أن فكرة مشروع الإسكان الأخضر تأتى في إطار سياسة الدولة المصرية لمواجهة التغيرات المناخية، خاصة أن هذا النوع من الوحدات السكنية يوفر الطاقة بشكل عام، ويساعد على الاستغناء عن التكييف لفترات طويلة على مدار العام صيفا وشتاء.

وكشفت عبد الحميد ، أن وحدات الإسكان الأخضر، تتتمتع باستخدام مواد صديقة للبيئة مثل «المونة البيضاء والتي تُقلل كثيرا من امتصاصها للحرارة إلى داخل الوحدة، وهي مواد بناء صديقة للبيئة، تختلف عن مواد البناء التقليدية، كما يتم استخدام الطاقة الشمسية أعلى أسطح العمارات لتوفير نحو 30% من استهلاك الطاقة، وهذا بخلاف استعمال المياه الرمادية لري المزروعات والمسطحات الخضراء.

وكانت «الوطن» علمت من مصادرها الخاصة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أنّ الوزارة تستعد الآن لطرح وحدات سكنية خضراء صديقه للبيئة، وأنه من المتوقع أن يبدأ طرح بعضها بحلول شهر مارس المقبل 2024