«النقل»: دخول أبراج إشارات جديدة للخدمة على خط الوجه البحري

أعلنت وزارة النقل، دخول برج الإشارات الرئيسي بمحطة رأس العش ومحطة الرسوة والمنطقة الأوتوماتكية بين برجي التينة ورأس العش والمنطقة الأوتوماتكية بين رأس العش والرسوة بطول 25 كيلومترا في الخدمة وكذلك دخول الخدمة عدد 10 موتور تحويلة و48 سيمافور و52 دائرة تراك.

يأتي ذلك ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خطي «الزقازيق إسماعيلية - بورسعيد / الزقازيق» ووصلة أبو كبير والجاري تنفيذه حالياً بمعرفة شركة سيمنز موبيليتي العالمية بنظام إلكتروني حديث «EIS» والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة «safety integrated level SIL 4» وهذا أعلى معدلات الأمان في العالم وحيث يتكون المشروع من 21 برجا رئيسيا و19 برجا ثانويا و84 مزلقان.

توجيهات الرئيس السيسي بالتطوير

جاء ذلك بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل بضرورة الانتهاء من مشروعات تطوير وتحديث نظم إشارات السكة الحديد والسكك الحديدية لزيادة معدلات السلامة والأمان وتحقيق السيطرة الكاملة على حركة مسير القطارات وتقليل الاعتماد على العنصر البشري للحد من الحوادث على خطوط السكة الحديد.

تحديث نظام إشارات السكة الحديد

وأشارت الوزارة في تقرير لها، إلى أن تحديث نظام إشارات السكة الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالي الميكانيكي القديم بآخر إلكتروني حديث وزيادة عدد الرحلات في اليوم وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان، موضحة أن تحديث نظام الإشارات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة وتزويد المزلقانات بأنظمة وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق أمان المركبات كما أنه نظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي إشارة في حالة الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.