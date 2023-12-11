«النقل» ترصد أعمال تنفيذ المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحري (صور)

نشرت وزارة النقل، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عبر «فيس بوك»، صور لأعمال تنفيذ المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحري ضمن خطة تنفيذ ميناء سفاجا الكبير، موضحة أنه يشمل تنفيذ محطة متعددة الأغراض، وتعد أحد أهم المشاريع القومية نظرًا لموقعها الاستراتيجي على البحر الأحمر.

تفاصيل محطة

وعن تفاصيل المحطة، فبحسب وزارة النقل، فهي تقع على مساحة 81 هكتارًا، وطول أرصفة 1000 متر، وعمق الأرصفة 17 مترًا لتداول الحاويات، وتعمل على تداول جميع أنواع البضائع العامة والصب الجاف والسائل.

كما تُقام المحطة على مساحة 860 ألف متر مربع تقريبًا، وتسهم في استقبال سفن البضائع العامة والحاويات بطاقة نصف مليون حاوية سنويا تصل إلى 3 ملايين حاوية، واستقبال بضائع عامة بطاقة 1.5 مليون طن تصل إلى 7 ملايين طن سنويًا.

البوابة الرئيسية لتنمية إقليم الصعيد

ونوهت وزارة النقل، إلى أن ميناء سفاجا البحري يعتبر البوابة الرئيسية لتنمية إقليم الصعيد، ويعمل الميناء أيضاً على تنمية المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي.

جعل مصر مركزاً للتجارة العالمية واللوجستيات

وفي سياق متصل، قالت الدكتور داليا يونس، وكيلة كلية النقل الدولي واللوجستيات بالأكاديمية البحرية، إن أعمال تطوير الميناء تتم وفق المواصفات والمعايير العالمية، موضحة أنه يأتي في إطار جعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات.

وأضافت الدكتورة داليا يونس لـ «الوطن»، أن أعمال التطوير تُسهم في زيادة استقبال البضائع والسفن وبالتالي زيادة العوائد الاقتصادية المباشرة، فضلاً عن وجود عوائد اقتصادية غير مباشرة للميناء وهي توفير العديد من فرص العمل.