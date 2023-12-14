عمرو دياب يفاجئ جمهوره في بداية 2024.. ألبوم و«لوك» جديد

أعلن الفنان عمرو دياب طرح ألبومه الجديد «مكانك» في بداية عام 2024، وذلك في مفاجأة لجمهوره الذي كان ينتظر طرح الألبوم منذ فترة طويلة.

ويمثل الألبوم عودة للفنان عمرو دياب مجددا بعد «يا أنا يا لأ»، والذي طرحه عام 2021، وسوف يطرحه قريبا عبر تطبيق أنغامي للموسيقى.

ويحتوي الألبوم الجديد على مفاجآت موسيقية تمثل تطورا كبيرا في شكل الموسيقى المصرية والعربية كعادة الهضبة، والذي يعد رائد التجديد الموسيقي في الوطن العربي.

وطرح الفنان عمرو دياب عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل برومو دعائي للألبوم، ظهر خلاله بلوك جديد خطف الأنظار وإعجاب جمهوره.

يذكر أن الفنان عمرو دياب تصدر للعام الخامس على التوالي قائمة الفنانين العرب الأعلى استماعا عبر تطبيق أنغامي للموسيقى.

ويستعد الفنان عمرو دياب لإحياء حفل كبير الليلة في مهرجان ميدل بيست الرياض، والذي يقدم خلاله مجموعة من أغنياته بشكل موسيقي جديد.