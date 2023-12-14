رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

انتخابات المصريين بالداخل

عمرو دياب يفاجئ جمهوره في بداية 2024.. ألبوم و«لوك» جديد

كتب:

الوطن
02:49 م | الخميس 14 ديسمبر 2023
الفنان عمرو دياب

الفنان عمرو دياب

أعلن الفنان عمرو دياب طرح ألبومه الجديد «مكانك» في بداية عام 2024، وذلك في مفاجأة لجمهوره الذي كان ينتظر طرح الألبوم منذ فترة طويلة.

ويمثل الألبوم عودة للفنان عمرو دياب مجددا بعد «يا أنا يا لأ»، والذي طرحه عام 2021، وسوف يطرحه قريبا عبر تطبيق أنغامي للموسيقى.

ويحتوي الألبوم الجديد على مفاجآت موسيقية تمثل تطورا كبيرا في شكل الموسيقى المصرية والعربية كعادة الهضبة،  والذي يعد رائد التجديد الموسيقي في الوطن العربي.

وطرح الفنان عمرو دياب عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل برومو دعائي للألبوم، ظهر خلاله بلوك جديد خطف الأنظار وإعجاب جمهوره.

يذكر أن الفنان عمرو دياب تصدر للعام الخامس على التوالي قائمة الفنانين العرب الأعلى استماعا عبر تطبيق أنغامي للموسيقى.

ويستعد الفنان عمرو دياب لإحياء حفل كبير الليلة في مهرجان ميدل بيست الرياض، والذي يقدم خلاله مجموعة من أغنياته بشكل موسيقي جديد.

اقرأ المزيد:

أول أجر حصل عليه الفنان عمرو دياب.. وسر عدم مشاركته في حفلات أضواء المدينة

كواليس حفل زفاف الفنان أحمد عصام: عمرو دياب وتامر حسني لم يتقاضا أجر

حقيقة اعتزال الفنان عمرو دياب بعد حذف أغانيه من «يوتيوب».. مصدر يكشف

عمرو دياب ينعى الفنان أحمد الحجار

الفنان المعتزل إسلام: عمرو دياب نجم مؤدب وتذكرني بعد 20 عاما من الاعتزال «فيديو»

هاتف ومياه غازية وعطر.. عمرو دياب الفنان الوحيد صاحب منتجات باسمه

"فوربس" تختار عمرو دياب الفنان الأكثر نجاحا في الشرق الأوسط

عمرو دياب ينعى الفنان هيثم أحمد زكي: رحمه الله وأسكنه فسيح جناته

عمرو دياب الفنان الأكثر استماعا بالوطن العربي لعام 2018 عبر "أنغامي"

تداول صورة نادرة للعالم الأزهري "عبدالعزيز دياب" جد الفنان عمرو دياب
بقلم الوطن