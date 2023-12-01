علاء عابد: الشعب المصري يقف خلف قيادته لتجاوز الأزمات

أكد النائب علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أنه خلال تواجده عند معبر رفح برفقة وفد البرلمان العربي رأى حقوق الإنسان التي بوجود السيارات مصطفة بالمساعدات والفلسطينين يتم علاجهم داخل مستشفيات مصرية، وهو ما يؤكد على كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي «مسافة السكة».

وأضاف النائب علاء عابد، خلال مشاركته في مؤتمر حزب مستقبل وطن لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، أن الشعب المصري يقف خلف دولته وقيادتها للمرور بأي أزمة والتغلب عليها لأن لدينا قائد عظيم، مشيرًا إلى أن أعضاء البرلمان العربي قالوا له: «نريد زعيم عظيم مثل الزعيم عبدالفتاح السيسي».

وأكد أننا ننتخب هذا القائد العظيم للإنجازات التي قدمها، فنحن قبل 2014 كان لا يوجد مؤسسات دولة، وحاولت قوى الشر إسقاط الجيش والشرطة ولم يستطيعوا ذلك، وفي 2014 بدأ العمار وأصبحنا نعيش على نسبة 14% من أرض مصر بدلًا من 6.5% بفضل إرادة القيادة السياسية في زيادة الرقعة المصرية، مؤكدا أن الرئيس السيسي هو الرجل المناسب في المكان المناسب، «نعم للرئيس الذي قال إن أرض سيناء خط أحمر، نعم للرئيس الذي قال أوقفوا العدوان على أرض فلسطين في وقت صمت فيه العالم».