ميناء دمياط يستقبل 32 ألف طن بضائع.. بينها 4500 طن ذرة

استقبل ميناء دمياط 10 سفن خلال 24 ساعة، بينما غادرت 13 أخرى، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة في الميناء إلى 34 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 27 ألفا و139 طنا تشمل 6741 طن أسمنت معبأ و3050 طن مولاس و9382 طن يوريا و862 طن ملح معبأ و3170 طن رمل و3934 طن بضائع متنوعة.

1155 حاوية مكافئة

وبحسب بيان عن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 32 ألفا و833 طنا تشمل 11 ألفا و51 طن قمح و4500 طن ذرة و5225 طن حديد و2200 طن كسب عباد و7042 طن خردة و1471 طن خشب زان و1344 طن بضائع متنوعة، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1155 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 582 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1397 حاوية مكافئة.

رصيد صومعة الحبوب والغلال

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 147 ألفا و550 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 312 ألفا و317 طنًا، كما غادر قطارين بحمولة إجمالية 2495 طن قمح متجهين إلى صوامع طنطا وشبرا، وقطارين بعد أن فرغا 50 حاوية 40 قدم قادمين من الإسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 5283 شاحنة.