من المسموح لهم بسحب ملف وظيفة معاون نيابة إدارية من أقارب المرشح؟

بدأت هيئة النيابة الإدارية، تسليم ملفات التقديم لوظيفة معاون نيابة إدارية لخريجي كليات الحقوق، من يوم 16 ديسبمر الجاري، وذلك بمقر الهيئة في أكتوبر، واشترطت لتسليم الملف أن يكون المتقدم سجل إلكترونيا على موقع الهيئة في الوقت المحدد لذلك.

الهيئة تحدد 5 فئات لاستلام الملف

وعن له الحق في استلام الملف نيابة عن المرشح للوظيفة فقد حددت الأب أو الأم أو الأخت أو الزوج أو الزوجة، وذلك على أن يكون الملف مستوفيا جميع المستندات المطلوب طباعتها من الموقع، بالإضافة للمستندات الأساسية مثل شهادة التخرج وبيان الدرجات وغيرها من المستندات المنوه عنها.

شروط التعيين في الوظيفة

وأعلنت النيابة الإدارية، في وقت سابق، عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، وكلية الشرطة دفعة 2023، ونرصد لكم في السطور التالية الشروط الواجب توافرها في المتقدم للوظيفة:

- يُشترط في المتقدم أن يكون التقدير التراكمي لا يقل عن جيد.

- اجتياز المقابلة الرسمية.

- توافر الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة سواء باكتمال التحريات الأمنية أو الكشف الطبي.