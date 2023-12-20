توقيع عقد مشروع صرف صحي للقضاء على التلوث في بحيرة قارون بالفيوم

وقع المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، في مكتبه بمقر الشركة بمحطة مياه قحافة، عقد مشروع توسعات وتحديث محطة معالجة الصرف الصحي بقحافة بطاقة إنتاجية 20 ألف م3 يومي ضمن برنامج مشروع توسعات الصرف الصحي الممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأوروبي للاستثمار، ومرفق الاستثمار في الجوار التابع للإتحاد الأوروبي.

وأوضح المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، أنّ الشركة تسعى بشكل دائم للتوسع في توصيل خدمات الصرف الصحي بجميع القرى والمناطق المحرومة من الخدمة وتطويرها والعمل على عدة محاور من أجل مد خدمات الصرف الصحي بجميع مراكز المحافظة.

القضاء على التلوث البيئي ببحيرة قارون

جدير بالذكر أن برنامج مشروع توسعات الصرف الصحي بمحافظة الفيوم يهدف إلى القضاء على أثر التلوث البيئي في بحيرة قارون.

كما يستهدف المشروع، مد خدمات الصرف الصحي لـ57 قرية بالمحافظة، والحفاظ على الموارد المائية والبيئة من التلوث، وتحسين نوعية الحياة الصحية والإجتماعية والاقتصادية للمواطنين.

جاء بحضور المهندس ياسر عقبة مدير فرع شركة ڨاباج مصر، والمهندس أمين عبد القوي مدير مشاريع الشركة والمهندس هشام دياب مدير متابعة المشروعات والعقود، والمهندس ماهر يوسف مدير قطاع البنية التحتية، والمهندس أشرف سمير رئيس وحدة تنفيذ المشروع بالشركة، والمهندس عمر ناصر نائب رئيس الوحدة، والمهندسة منى محمود رئيس لجنة البت بالشركة.