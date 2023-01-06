 نوة عيد الميلاد.. سقوط أمطار شديدة لمدة 4 أيام والأرصاد تحذر من برودة الطقس

يشهد طقس المحافظات اليوم الجمعة 5 يناير 2023، برودة شديدة في الجو في الساعات الأولى تصاحبها غيوم تحاصر سماء المدن الساحلية بسبب نوة عيد الميلاد، وتمتد على مختلف أنحاء البلاد غربا، خاصة على السواحل الشمالية، التي تتأثر بها من مدينة السلوم غربا مرورًا بمدن مرسي مطروح والعلمين الجديدة والإسكندرية ورشيد ودمياط وبورسعيد وحتى مدينة العريش شرقا.

موعد نوة عيد الميلاد

وتأتي نوة عيد الميلاد طبقا الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية في الفترة من 4 حتى 8 يناير، على مدار 4 أيام غربية ممطرة، ويعقبها نوة الفيضة الكبيرة التي تبدأ في 12 يناير وتستمر لمدة 6 أيام جنوبية غربية شديدة الأمطار.

درجات الحرارة اليوم

درجة الحرارة اليوم في المدن المصرية وتسجل درجة الحرارة اليوم في المدن المصرية، اليوم، الإسكندرية 20 - 13، ومرسي مطروح 19 - 13، والعلمين الجديدة 19 - 12، وسيوة 19 - 6، والسلوم 18 - 8، والغردقة 22 - 14، وسفاجا 23 - 15، وحلايب 21 - 14، والفيوم 20 - 10، ووبني سويف 20 - 9، والمنيا 20 - 9، وأسيوط 19 - 8، وسوهاج 20 - 9، وقنا 20 - 9.

وتسجل الأقصر 21 - 8، وأسوان 22 - 11 والوادى الجديد 20 - 10، وأبوسمبل 22 - 10، والقاهرة 20 - 11، وبنها 20 - 11، ودمنهور 19 - 11، وكفر الشيخ 20 - 11، والمنصورة 19 - 12، والزقازيق 20 - 12، وشبين الكوم 19 - 10، وطنطا 19 - 10، ودمياط 20 - 11، وبورسعيد 19 - 14، والاسماعيلية 21 - 12، والسويس 20 - 11 وشرم الشيخ 23 - 15.

حالة الطقس اليوم

وحول حالة الطقس اليوم، توقعت هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار اليوم على مختلف المناطق الواقعة على السواحل الشمالية الغربية للبلاد وشمال الوجه البحري بنسبة 30%، يصاحبها وجود شبورة في الجو خاصة علي الطرق القريبة من المسطحات المائية، مع توقعات سقوط أمطار على سلاسل البحر الأحمر ووسط سيناء وهطول ثلوج على جنوب سيناء في سانت كاترين، التي تسجل درجات الحرارة بها 10 درجات تحت الصفر في أقل معدلاتها منذ بدء فصل الشتاء.