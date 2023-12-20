تفاصيل الشراكة مع القطاع الخاص.. متحدث الوزراء: دراسة طرح 50 شركة ضمن جدول الطروحات

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل برنامج الطروحات وتخارج الدولة والشراكة مع القطاع الخاص.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم الأربعاء، إن ما تم اليوم في المؤتمر الصحفي لمجلس الوزراء، يأتي في إطار برنامج الطروحات ودعم الدولة لدور القطاع الخاص فضلا عن استمرار إجراءات الإصلاح الاقتصادي رغم الظروف السياسية على المستوى الإقليمي.

وأوضح أن وثيقة ملكية الدولية تقوم على تخارج الدولة كليا أو جزئيا، لافتا إلى أن الطروحات حققت نجاحا كبيرا بالتخارج من 14 شركة مما ساهم في توفير 5.6 مليار دولار، مضيفًا أن برنامج الطروحات أحد أدوات تمكين القطاع الخاصة وزيادة مساهمته في الاقتصاد، مشيرا إلى أنه جارٍ دراسة طرح 50 شركة في مجالات عديدة وفقا لجدول برنامج الطروحات.

وأعلن متحدث الوزراء، أن هناك 4 قطاعات لها أولوية ضمن برنامج الطروحات «المطارات والاتصالات والبنوك والتأمين»، مؤكدا أن الطروح يستهدف إحداث أفضل إدارة ممكنة لأصول الدولة وزيادة العائد الناتج عن بيع الأصول.

وأشار إلى أنه سيتم الشراكة مع القطاع الخاص والاكتتاب على 7 فنادق، موضحا أن الصفقة عبارة عن شراكة مع القطاع الخاص وليس بيع، متابعا أن اتفاقية نهائية لإدارة وتشغيل 7 فنادق عالمية سيسهم في ضخ استثمارات من القطاع الخاص بقيمة 800 مليون دولار.