حماة الوطن: دعم الصناعة والمشروعات الصغيرة من أولويات المرحلة المقبلة

قال الدكتور عمرو سليمان، المتحدث الرسمي باسم حزب حماة الوطن، إن المجهود الذي قامت به القوى السياسية خلال الانتخابات الرئاسية عمل تاريخي يتحدث الجميع عنه وعن كيفية المشاركة والإقبال بنسب عالية، وهو ما يؤكد أننا حينما نقوم بدورنا نحقق ما نريد، مضيفا أن حزب حماة الوطن قدم دورا مهما في العملية الانتخابية على مستوى المحافظات، وعملت وحداته الحزبية على التثقيف السياسي بضرورة المشاركة وأهميتها.

ديمقراطية الدولة المصرية

وأوضح سليمان في تصريح لـ«الوطن»، أن لقاء الرئيس السيسي بالمرشحين مشهد حضاري يعبر عن ديمقراطية الدولة المصرية، لافتا إلى أن مصر تحتاج الفترة المقبلة إلى مزيد من توطين الصناعات ودعم الملف الاقتصادي والاستثمارات ومتابعة واستكمال مشروعات البنية التحتية، وبكل تأكيد القيادة السياسية تعي ذلك وخلال الفترة المقبلة ستولي الصناعة والتصدير اهتماما أكثر.

التمكين الاقتصادي للطبقة الأكثر احتياجا في المجتمع

وأكد أنه من المتوقع أن يحفز الرئيس السيسي في الفترة المقبلة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للأفراد، والاضطلاع بأدوار التمكين الاقتصادي للطبقة الأكثر احتياجا في المجتمع، لافتا إلى أن ما قامت به القوى السياسية للاستعداد للانتخابات الرئاسية كان عملا تاريخيا في وقت صعب تمر به مصر على المستويين الإقليمي والعالمي، في ظل المشكلات الاقتصادية العالمية والأزمة الروسية الأوكرانية والاضطرابات الإقليمية بقطاع غزة.