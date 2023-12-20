طلاب الغربية يشاركون في المعرض المحلي للعلوم والهندسة بـ97 مشروعا

شارك 140 طالبا وطالبة من مختلف مدارس محافظة الغربية، بمختلف المراحل التعليمية المختلفة، عام وفني وخاص ومدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بالغربية، إلى جانب معاهد الأزهر الشريف، في المعرض المحلي للعلوم والهندسة، والذي يؤهل إلى معرض مكتبة الاسكندرية للعلوم والهندسة «BASEF» للعام 2023-2024.

مراحل تعليمية مختلفة

وقال ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إن المعرض المحلي للعلوم والهندسة لمحافظة الغربية يتم إقامته بالتعاون مع كلية الهندسة، جامعة طنطا، وذلك على مدار يومين، ويشارك فيه جميع الطلاب بمختلف المراحل التعليمية والمعاهد الازهرية، وانه يؤهل إلى معرض مكتبة الاسكندرية للعلوم والهندسة BASEF للعام 2023 – 2024، وبلغ عدد المشاريع في المعرض 97 مشروعا، يشارك فيهم 140 طالب وطالبة.

مجالات مختلفة

وأكد، أن المشاريع تتضمن نحو 16 مجالا، جميعها تتناسب مع الضوابط ومناهج البحث العلمية والابتكار الهندسية، وهناك لجنة تضم أعضاء هيئة التدريس بجامعة طنطا تعمل على إختيار أفضل المشروعات التي تمثل المحافظة في معرض مكتبة الإسكندرية للعلوم والهندسة.

ويتنافس الطلاب في مجالات هي:

- مجال الطب الحيوي والصحة.

-مجال العلوم الطبية الانتقالية.

- مجال الهندسة الطبية

- مجال برمجيات النظم.

- مجال الأنظمة المدمجة.

- مجال علوم النبات.

٠ مجال الأحياء الدقيقة

- مجال الروبوتات والآلات الذكية.

- مجال الطاقة والتصميم وعلوم المواد.

- مجال الهندسة البيئية.

- مجال الأرض والعلوم البيئية.

- مجال الكيمياء

-مجال الكيمياء الحيوية

- مجال الفيزياء وعلوم الفلك

- مجال علوم المواد

- مجال العلوم السلوكية والاجتماعية.