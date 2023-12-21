خطوات تقسيط وسداد فواتير الكهرباء المتراكمة قبل انتهاء 2023

فاتورة الكهرباء من الأكثر الأمور التي تشغل بال مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع، خاصة حال تراكم الفواتير عليهم قبل انتهاء العام، لتجنب قطع الخدمة عنهم.

وترصد السطور التالية الخطوات اللازمة لتقسيط وسداد فواتير الكهرباء المتراكمة، وفقًا للشركة القابضة لكهرباء مصر.

خطوات تقسيط وسداد فواتير الكهرباء المتراكمة

1- حضور صاحب العداد الراغب في تقسيط الفواتير الكهرباء أو الشخص المنوب عنه بتوكيل عام من صاحب العداد.

2- إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي لصاحب عداد الكهرباء لدفع الفواتير.

3- إرفاق أصل وصورة آخر فاتورة للكهرباء تم تسديدها لتقديمها للشركة.

4- تقديم الأوراق.

2- إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي لصاحب العداد لدفع فواتير الكهرباء.

3- الأصل وصورة من آخر فاتورة كهرباء تم دفعها.

4- ملء البيانات الموجودة في نموذج طلب تقسيط للمديونية واستيفاؤه من الشركة.

التوجه لأقرب فرع لإدارة هندسة الكهرباء لاستكمال الإجراءات

5- يتجه صاحب العداد إلى أقرب فرع لإدارة هندسة الكهرباء التابعة لمحله السكني.

6- يطلب صاحب العداد من الموظف الحصول على نموذج تقسيط الفواتير المتراكمة وتسليم آخر فاتورة كهرباء جرى تسديدها.

7- حال عدم توافر آخر فاتورة يطلب الموظف معاينة العداد الخاص للتأكد من سلامة العداد وبعدها يتم إصدار فواتير الكهرباء.

8- وفي الخطوة الأخيرة يطلب من صاحب العداد سداد قيمة آخر فاتورة ودفع قيمة 25% من قيمة الفواتير الكهرباء المتراكمة، ويمكن تقسيط باقي المبلغ على فترة 12 شهرًا.

يذكر أنّ الشركة القابضة للكهرباء، حذّرت من يمتنعون عن دفع فواتير الكهرباء المتراكمة بنظام التقسيط على 3 أشهر، وفي هذه الحالة يحق للشركة رفع العداد دون الرجوع إلى المشترك «صاحب العداد».