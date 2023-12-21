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مذكرة تفاهم بين مصر وزيمبابوي للتعاون في مجال الإسكان

كتب:

أيمن حمزة
09:45 ص | الخميس 21 ديسمبر 2023
وزير الإسكان بوقع مذكرة تفاهم مع دولة زيمبابوي في محال الإسكان الإجتماعى

وزير الإسكان بوقع مذكرة تفاهم مع دولة زيمبابوي في محال الإسكان الإجتماعى

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الإسكان الوطني والمرافق الاجتماعية بدولة زيمبابوى، للتعاون فى مجال توفير إسكان منخفض ومتوسط التكلفة، ومستدام وفعال، وبأسعار مناسبة، وباستخدام تكنولوجيا البناء الحديثة، والاستفادة من التجربة المصرية الغنية بالكثير من الدروس المستفادة في توفير السكن اللائق بدولة زيمبابوي، وقام بالتوقيع، السيد  دانيال جروي، وزير الإسكان الوطني والمرافق الاجتماعية بدولة زيمبابوى، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية.

الإسكان توقع مذكرة تعاون مع دولة زيمبابوي في محال الإسكان الإجتماعى

وأوضح وزير الإسكان، أن مذكرة التفاهم تهدف لتبادل المعلومات والخبرات والقدرات الفنية، بين الوزارتين، فى مجالات، سياسات الإسكان، وخطط وبرامج الإسكان، والترتيبات المؤسسية لتوفير السكن، والإطار التنظيمى، ومواد البناء المحلية، وتكنولوجيات البناء المحلية، وأنظمة البناء الفعالة والتكنولوجيا المبتكرة ذات الأسعار المناسبة، وسيتم تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة من الجانبين، لتحديد مجالات التعاون ذات الأولوية.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.