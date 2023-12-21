تقلبات حادة في الطقس.. و«الأرصاد» لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية: ارتدوا الكمامات

تشهد البلاد تقلبات حادة في حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، وهو ما دفع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى توجيه تحذيرات لبعض الفئات عند الخروج من المنزل.

وتتكون خلال الساعات المقبلة، شبورة مائية في الصباح الباكر على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيًانا على محافظات القناة ووسط سيناء، كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وسيناء وشمال محافظة البحر الأحمر وشمال الصعيد اليوم وغدا الجمعة.

تحذير لمرضى الجيوب الأنفية

وطالبت هيئة الأرصاد، في بيان صادر عنها منذ قليل، مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر ارتداء الكمامات أثناء الخروج من المنزل.

درجات الحرارة الخميس 21 ديسمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 13 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 13 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 27 والصغرى 16 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 10 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 29 والصغرى 14 درجة مئوية.

درجات الحرارة الجمعة 22 ديسمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 13 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 13 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 16 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 8 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 24 والصغرى 12 درجة مئوية.