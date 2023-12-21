«صحة النواب» تطالب المواطنين بعدم التهاون في إجراءات الوقاية من كورونا

طالب الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، المواطنين بضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية لتفادي الإصابة بفيروس كورونا، أو نزلات البرد والإنفلونزا، موضحا أن الفترة السابقة تشهد ارتفاعا في نسب الإصابة بأدوار البرد والإنفلونزا.

اتخاذ الاحتياطات اللازمة

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أنّ التحورات الأخيرة لفيروس كورونا أصبحت ضعيفة، وتشبه أعراض ومضاعفات أدوار البرد الموسمية لكنها سريعة الانتشار، ما يتطلب الانتباه إلى اتخاذ إجراءات السلامة المتبعة سواء من خلال التباعد الاجتماعي، أو اتخاذ الاحتياطات اللازمة من غسل اليدين وارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة وتناول المشروبات الدافئة، والحصول على الراحة حال الشعور بالتعب.

إصابة الجهاز التنفسي بمتحور كورونا الجديد

وأشار إلى أن تحذير منظمة الصحة العالمية وإعلانها عن تفشي متحور جديد لفيروس كورونا يحمل اسم JN.1 أمر طبيعي، لاسيما وأن فيروس كورونا لم يجرى القضاء عليه بشكل نهائي، لكنه في مراحل الضعف، مشددا على أهمية تناول المأكولات والفواكة التي تزيد من مناعة الجسم.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت متحور جديد لفيروس كورونا يحمل اسم JN.1 ويصيب الجهاز التنفسي.