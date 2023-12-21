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إزالة 38 حالة إشغال طريق في حملة على شوارع مدينة أجا بالدقهلية

كتب:

ريهام مصطفى
01:46 م | الخميس 21 ديسمبر 2023
حملة لرفع الإشغالات بالدقهلية

حملة لرفع الإشغالات بالدقهلية

قاد حاتم قابيل، رئيس مجلس مدينة أجا، بالتنسيق مع محافظة الدقهلية، حملة مكبرة لرفع وإزالة كافة الإشغالات والتعديات التي تعيق حركة السير والمرور، واستهدفت عددًا من الشوارع الرئيسية والميادين.

نتائج الحملة

وبحسب بيان صادر من مركز أجا، قال رئيس مجلس المدينة، إن الحملة أسفرت عن رفع 38 حالة إزالة فورية وتم إخلاء الشوارع من الباعة  الجائلين على الأرصفة، ورفع كافة الأشغال بالشارع العام والميادين والتعديات على حرم الطريق لتوسعته أمام حركة السيارات والحركه المرورية للمواطنين، واستهدفت الحملة كذلك القرى والعزب والوحدات المحلية.

شن حملات يوميا

وشدد رئيس مجلس مدينة أجا، الاستمرارية بشن حملات يوميا لرفع كافة الاشغالات بالشوارع والطرق العامة والتعامل السريع مع كل من يخالف التعليمات حفاظا على المظهر العام والملوثات البصرية التي تؤذي المواطنين تلبية لاحتياجاتهم  واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وضرورة تنفيذ القانون بكل الحسم والحزم وتحقيقا للصالح العام وتيسيرا لحركة المرور والارتقاء بالشكل الحضارى والجمالى للشوارع والميادين.

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