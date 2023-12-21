وزير الإسكان يتفقد مشروعات الكورنيش في أسوان الجديدة

استهل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته بمدينة أسوان الجديدة، بتفقد مشروعات الشريط النهري السياحي بالمدينة، يرافقه، الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، المشرف على مكتب وزير الإسكان، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمحاسب وائل شعبان، مساعد نائب رئيس الهيئة، والمهندس أحمد عبدالعظيم، رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة، ومحمد الدهان، الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج.

الشريط النهري السياحي بمدينة أسوان الجديدة

وتجول وزير الإسكان ومرافقوه، بمشروعات الشريط النهري السياحي بمدينة أسوان الجديدة، التي تقع ضمن مشروعات المرحلة الأولى للمدينة التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منذ عامين.

وقال الوزير، إنّ الشريط النهري السياحي من أهم المشروعات بالمدينة، ومتنفسًا ومتنزهًا لسكان المدينة، مؤكدًا ضرورة العناية التامة بالمشروع، وتنفيذ أعمال الصيانة القياسية الدورية خاصة للزراعات، من أجل الحفاظ على المشروع في أفضل صورة.

وأشار إلى أنّ المساحة الإجمالية لمشروع الشريط النهري السياحي، 1050 فداناً، والمرحلة الأولى منه بمساحة 181 فداناً، وتتكون من منطقتين للفيلات بهما 150 فيلا، والممشى السياحي بطول 1500 متر، وبه، مسار للدراجات، ومحال تجارية تصلح لجميع الأنشطة المطلوبة لخدمة المشروع، وكذا الممشى النيلي بطول 6 كيلومترات، وهو واجهة مباشرة على كورنيش النيل بإطلالة بانورامية، ليكون متنزهًا ومتنفسًا لخدمة جميع أهالي أسوان.

بازارات سياحية ومحال تجارية

ويضم بازارات سياحية ومحال تجارية وكافيهات ونفق مشاة ومراسي سياحية ومناطق ألعاب أطفال ومسارات حركة للمشاة وبرجولات خشبية ومقاعد للمواطنين وأماكن انتظار السيارات، والمسرح المكشوف بمساحة 5.5 فدان يسع 3000 متفرج ويطل على نهر النيل، وملحق به ساحة انتظار سيارات تسع 300 سيارة، وكباري مشاة تم تنفيذها للاتصال بين الممشى النيلي ومنطقة الفيلات.