رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

وزير الإسكان يتفقد مشروعات الكورنيش في أسوان الجديدة

كتب:

أيمن حمزة
01:25 م | الخميس 21 ديسمبر 2023
وزير الإسكان في مدينة أسوان الجديدة

وزير الإسكان في مدينة أسوان الجديدة

استهل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته بمدينة أسوان الجديدة، بتفقد مشروعات الشريط النهري السياحي بالمدينة، يرافقه، الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، المشرف على مكتب وزير الإسكان، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمحاسب وائل شعبان، مساعد نائب رئيس الهيئة، والمهندس أحمد عبدالعظيم، رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة، ومحمد الدهان، الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج.

الشريط النهري السياحي بمدينة أسوان الجديدة

وتجول وزير الإسكان ومرافقوه، بمشروعات الشريط النهري السياحي بمدينة أسوان الجديدة، التي تقع ضمن مشروعات المرحلة الأولى للمدينة التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منذ عامين.

وقال الوزير، إنّ الشريط النهري السياحي من أهم المشروعات بالمدينة، ومتنفسًا ومتنزهًا لسكان المدينة، مؤكدًا ضرورة العناية التامة بالمشروع، وتنفيذ أعمال الصيانة القياسية الدورية خاصة للزراعات، من أجل الحفاظ على المشروع في أفضل صورة.

وأشار إلى أنّ المساحة الإجمالية لمشروع الشريط النهري السياحي، 1050 فداناً، والمرحلة الأولى منه بمساحة 181 فداناً، وتتكون من منطقتين للفيلات بهما 150 فيلا، والممشى السياحي بطول 1500 متر، وبه، مسار للدراجات، ومحال تجارية تصلح لجميع الأنشطة المطلوبة لخدمة المشروع، وكذا الممشى النيلي بطول 6 كيلومترات، وهو واجهة مباشرة على كورنيش النيل بإطلالة بانورامية، ليكون متنزهًا ومتنفسًا لخدمة جميع أهالي أسوان.

بازارات سياحية ومحال تجارية

ويضم بازارات سياحية ومحال تجارية وكافيهات ونفق مشاة ومراسي سياحية ومناطق ألعاب أطفال ومسارات حركة للمشاة وبرجولات خشبية ومقاعد للمواطنين وأماكن انتظار السيارات، والمسرح المكشوف بمساحة 5.5 فدان يسع 3000 متفرج ويطل على نهر النيل، وملحق به ساحة انتظار سيارات تسع 300 سيارة، وكباري مشاة تم تنفيذها للاتصال بين الممشى النيلي ومنطقة الفيلات.

اقرأ المزيد:

غلق مزلقاني سفاي وأبيوها في أبو قرقاص بالمنيا لإجراء أعمال الصيانة

مدبولي يتفقد المنطقة الاستثمارية في الفسطاط.. ويوجّه باستمرار أعمال الصيانة

محافظ الغربية يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة في لجان انتخابات الرئاسة

خريطة تخفيف الأحمال في الدقهلية غدا.. أعمال الصيانة تستغرق ساعتين

«النقل» تكشف تفاصيل توطين وتصنيع 500 عربة شاملة أعمال الصيانة وقطع الغيار

«مياه القاهرة»: مستمرون في أعمال الصيانة الدورية والعمرات بالمحطات

قطع التيار الكهربائي عن 4 مناطق بالمنيا بسبب أعمال الصيانة

وزير الري يتابع أعمال تقييم المنشآت المائية وتحديد أولويات الصيانة

انتهاء أعمال الصيانة والنظافة بجامعة طيبة التكنولوجية استعدادا لبدء الدراسة

رئيس الوزراء يوجه بالانتهاء من أعمال الصيانة بالمدارس قبل بدء الدراسة

«المجتمعات العمرانية» تطلق مبادرة لتسريع إجراءات تقنين الأراضي المضافة للمدن الجديدة

ورشة عمل لقيادات وموظفي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حول الحياد التنافسي

«المجتمعات العمرانية»: تعديل 23 خط سير بمنظومة النقل في أكتوبر والقاهرة الجديدة

المجتمعات العمرانية: توفيق أوضاع حائزي الأراضي بالمناطق المضافة للمدن الجديدة

هيئة المجتمعات العمرانية: طرح كافيتريات للمزاد العلني بالمنصورة الجديدة

وزير الإسكان يُصدر حركة تنقلات بهيئة المجتمعات العمرانية وأجهزة المدن الجديدة
بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.