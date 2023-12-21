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«من أعلام الإسلام».. كتاب جديد يروي قصص عظماء المسلمين للأطفال

كتب:

إسراء سليمان
01:22 م | الخميس 21 ديسمبر 2023
كتاب من أعلام الإسلام

كتاب من أعلام الإسلام

أصدرت وزارة الأوقاف كتابًا جديدًا للأطفال بعنوان "من أعلام الإسلام"، وذلك بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

ويقدم الكتاب قصصًا عن أشهر الشخصيات الإسلامية، مثل: الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وصحابته، وخلفائه، وكبار العلماء والمفكرين المسلمين.

وجاء في مقدمة الكتاب، التي كتبها وزير الأوقاف، أنَّ «من أهم عوامل بناء الشخصية التثقيف بالقدوة، وقراءة سير أعلام الأمة في مختلف مجالاتها العلمية والعملية».

وأوضحت الوزارة أن كتاب «من أعلام الإسلام» يأتي امتدادًا لسلسلة «رؤية» للنشء، التي تقدم نماذج عظيمة من الشخصيات الدينية والوطنية والثقافية وأعلام المخترعين وذوي القدرات الخاصة.

وأكّدت الوزارة أنَّ هذا الإصدار يهدف إلى غرس القيم والمبادئ الإسلامية في نفوس الأطفال، وتعريفهم بعظماء الإسلام، وتحفيزهم على تحقيق النجاح في حياتهم.

 

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مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.