المرحلة الإعدادية بالجيزة.. جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 المرحلة الإعدادية للعام الدراسي الحالي وذلك لعد اعتمادها رسميا من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والتي تبدأ يوم 6 يناير لأولي إعدادي، ويوم 9 يناير لتانية إعدادية، ويوم 21 للشهادة الإعدادية.

الصف الأول الإعدادي

مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، جدول امتحان الصف الأول الإعدادي وترتيب المواد لكل مادة للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024:-

- يوم السبت 6 يناير 2024: امتحان مادة اللغة العربية والخط ساعتين ونصف ويخصص 20 دقيقة للإملاء.

- يوم الأربعاء 10 يناير 2024: امتحان الهندسة لمدة ساعتان والعلوم لمدة ساعتين.

- يوم السبت 13 يناير 2024: امتحان الجبر والإحصاء ساعتان واللغة الأجنبية ساعتين.

- يوم الاثنين 15 يناير 2024: امتحان الدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين.

جدول الصف الثاني الإعدادي

- يوم الثلاثاء 9 يناير 2024: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين.

- يوم الخميس 11 يناير 2024: امتحان مادتي الهندسة لمدة ساعتين، والعلوم لمدة ساعتين.

- - يوم الأحد 14 يناير 2024: امتحان مادتي الجبر والإحصاء لمدة ساعتين واللغة الأجنبية لمدة ساعتين.

- يوم الثلاثاء 16 يناير 2024: امتحان اللغة العربية والخط.

- يوم 17 يناير 2024: امتحان اللغة العربية والخط العربي.

- يوم الخميس 18 يناير 2024: امتحان الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية

- ⁠يوم الأحد 21 يناير 2024: امتحان مادة الهندسة.

- ⁠يوم الاثنين 22 يناير 2024: امتحان مادتي التربية الدينية واللغة الأجنبية.

- ⁠يوم الثلاثاء 23 يناير 2024: امتحان مادتي العلوم والتربية الفنية.

- ⁠يوم الأربعاء 24 يناير 2024: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية الخاص بمدرسة السعيدية.