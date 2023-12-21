زيادة جديدة في معاشات «نقابة القراء»

أعلن محمد الساعاتى مستشار نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم العامة بمصر، أنّ النقابة برئاسة الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء، قررت في جلستها الأخيرة زيادة المعاشات للورثة والأحياء بقيمة 50 جنيها.

زيادة جديدة لأصحاب المعاشات «نقابة القراء»

واضاف حشاد في بيان، أنّ قيمة ما يتقضاه صاحب المعاش سيكون 950 جنيها كل 3 أشهر بدلا من 900 جنيه، كما قرر المجلس زيادة مصاريف الجنازة إلى 2000 بدلا من 1000 جنيه.

وتابع: «قرر المجلس صرف 2000 جنيه مرة واحدة فقط لأصحاب الأمراض المزمنة تحت إشراف لجنة مكونة من النقيب ونائبه والأمين العام وأمين الصندوق، كما قرر زيادة تجديد الاشتراك السنوي للأعضاء 50 جنيها ليصبح 200 بدلا من 150 جنيها».