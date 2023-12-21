رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

زيادة جديدة في معاشات «نقابة القراء»

كتب:

أحمد الشرقاوي
02:35 م | الخميس 21 ديسمبر 2023
نقابة القراء

نقابة القراء

أعلن محمد الساعاتى مستشار نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم العامة بمصر، أنّ النقابة برئاسة الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء، قررت في جلستها الأخيرة زيادة المعاشات للورثة والأحياء بقيمة 50 جنيها.

زيادة جديدة لأصحاب المعاشات «نقابة القراء»

واضاف حشاد في بيان، أنّ قيمة ما يتقضاه صاحب المعاش سيكون 950 جنيها كل 3 أشهر بدلا من 900 جنيه، كما قرر المجلس زيادة مصاريف الجنازة إلى 2000 بدلا من 1000 جنيه.

وتابع: «قرر المجلس صرف 2000 جنيه مرة واحدة فقط لأصحاب الأمراض المزمنة تحت إشراف لجنة مكونة من النقيب ونائبه والأمين العام وأمين الصندوق، كما قرر زيادة تجديد الاشتراك السنوي للأعضاء 50 جنيها ليصبح 200 بدلا من 150 جنيها».

اقرأ المزيد:

المنشد أحمد طارق: «أستطيع تقليد عمالقة القراء والمبتهلين بلا استثناء»

«الأوقاف»: مقرأة «كبار القراء» برواية ورش عن نافع تنطلق من مسجد الحسين

أسماء المتقدمين لعضوية نقابة القراء.. الأوراق المطلوبة وموعد الاختبار

نقيب القراء يكشف عن موقف تاريخي للشيخ الحصري.. ماذا حدث؟

«الأوقاف»: بدء التوافد على مقرأة كبار القراء في مسجد الحسين

نقابة القراء تشكر السيسي على دعم الفائزين في مسابقة القرآن العالمية بـ8 ملايين جنيه

«الأوقاف» تعلن انطلاق مقرأة كبار القراء بمسجد الإمام الحسين
بقلم أحمد الشرقاوي