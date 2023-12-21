حددت مديرية التربية والتعليم، جدول امتحان الفصل الدراسي الأول 2024 في السويس للشهادة الإعدادية، إذ سيبدأ يوم الأربعاء 17 يناير المقبل في تمام الساعة التاسعة صباحًا، بالإدارات التعليمية الثلاث «الجناين وشمال والسويس وجنوب السويس»، وسط استعدادات من المديرية بتجهيز اللجان الخاصة بالامتحانات بما يتناسب مع توفير أجواء امتحانية سليمة للطلاب، تتضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية، والالتزام بضوابط الوزارة في تنظيم الامتحانات.

جدول امتحان الفصل الدراسي الأول 2024 في السويس للشهادة الإعدادية

وأعلنت مديرية التربية والتعليم، جدول امتحان الفصل الدراسي الأول 2024 في السويس للشهادة الإعدادية، كالآتي:

الأربعاء 17 يناير: الفترة الأولى امتحان مادة اللغة العربية (الخط والإملاء)، ومدة اللجنة ساعتين ونصف، الفترة الثانية التربية الدينية ومدتها ساعة ونصف.

الخميس 18يناير: مادة اللغة الأجنبية ومدة اللجنة ساعتين.

الأحد 21 يناير: امتحان مادة الدراسات الإجتماعية ومدة اللجنة ساعتين.

الاثنين 22 يناير: فترة أولى مادة الجبر ومدة اللجنة ساعتين، والفترة الثانية مادة التربية الفنية ومدة اللجنة ساعتين.

الثلاثاء 23 يناير: الفترة الأولى مادة الهندسة ومدة اللجنة ساعتين، الفترة الثانية مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات ومدة اللجنة ساعة واحدة.

الأربعاء 24 يناير: مادة العلوم ومدة اللجنة ساعتين.

موعد امتحانات المستوى الرفيع لمدارس اللغات الرسمية والمتميزة والخاصة

وحددت مديرية التربية والتعليم في محافظة السويس، موعد امتحان مادة المستوى الرفيع لمدارس اللغات الرسمية والمتميزة والخاصة، كالتالي:

- اللغة الأجنبية الأولي، الثلاثاء الموافق 26 ديسمبر 2023.

- اللغة الأجنبية الثانية، الأربعاء الموافق 27 ديسمبر 2023.