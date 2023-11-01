«تعليم الفيوم» تعلن نظام امتحان الشهادة الإعدادية 2024.. اعرف التفاصيل

أعلنت مديرية التربية والتعليم، نظام امتحان الشهادة الإعدادية 2024، سواء امتحان تقييم الطلاب، أو امتحان منتصف العام، خصوصًا بعدما بدأ الطلاب يطرحون تساؤلات حول نظام الامتحان، وهل سيكون بوكليت أم ورقة أسئلة وكراسة إجابة، بينما طالب الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، بضرورة الإعلان عن نظام الامتحانات للشهادة الإعدادية لكي يستعد له الطلاب.

وأوضحت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، لـ «الوطن»، أنّ نظام امتحان تالتة إعدادي 2024 سيكون مثل كل عام دون تغيير، مُشيرةً إلى أنّ الإعلان عن نظام امتحانات الشهادة الإعدادية هو حق أصيل للطالب.

نظام امتحان الشهادة الإعدادية 2024

وأشارت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم إلى أنّ نظام امتحان الشهادة الإعدادية 2024 سيكون من خلال ورقة امتحانية وكراسة إجابة مثلما يحدث كل عام بدون أي تغيير، وأنّه لن يكون بنظام البوكليت.

تقييم طلاب الشهادة الإعدادية

ووفقًا لقرارات وزير التربية والتعليم الجديد لـ الصف الثالث الإعدادي 2023، فإنّه يتم تقييم طلاب الشهادة الإعدادية من خلال اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول، وأخرى نهاية الفصل الدراسي الثاني، مُشددةً على إنّه لن يتم عقد اختبارات شهر لطلاب الصف الثالث الإعدادي، ولكنها تعقد فقط لطلاب النقل بدايةً من الصف الرابع الابتدائي.

ما هو نظام امتحان البوكليت؟

وفيما يخص نظام البوكليت فإنّه يتكون من ورقة واحدة تتضمن الأسئلة والإجابة معًا، ويتميز بأنّه يحتاج إجابات قصيرة ومحددة، ويضم ورقة بيضاء يستخدمها الطالب كمسودة، وتساهم بصورة كبيرة في منع تسريب الامتحانات أو الغش الإلكتروني بسبب كثرة عدد صفحاتها التي تصل إلى 20 ورقة أسئلة أو أكثر، وتعتمده عدد من المدارس.

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلن في وقت سابق تطبيق نظام البوكليت للصف الثالث الإعدادي في العام الدراسي 2023/2024، مُطالبًا كل مديرية بتحديد شكل الامتحان والإعلان عنه للطلاب.