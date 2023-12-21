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جهاز تنمية أسوان الجديدة يوجه بسرعة الانتهاء من مشروع «سكن لكل المصريين»

كتب:

أيمن حمزة
09:58 ص | الخميس 21 ديسمبر 2023
وزير الإسكان

وزير الإسكان

وجه المهندس أحمد عبدالعظيم، رئيس جهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة، القائمين على تنفيذ مشروع «سكن كل المصريين» بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من الأعمال بأعلى معايير الجودة في تنفيذ أعمال التشطيبات.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، للوحدات السكنية الجاري تنفيذها بمحور الإسكان المتوسط، ضمن مشروع المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين» بمدينة أسوان الجديدة، والتي تضم 24 عمارة تشمل 672 وحدة سكنية.

 

رافق وزير الإسكان الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمحاسب وائل شعبان، مساعد نائب رئيس الهيئة، والمهندس أحمد عبدالعظيم، رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة، ومحمد الدهان، الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج.

 

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.