4 خطوات تجعلك توفر 30% من استهلاكك في فاتورة الكهرباء

قالت الإعلامية مروة شتلة، إنَّ هناك عدة نصائح وضعتها وزارة الكهرباء تساعد على تقليل قيمة الفاتورة، عبر اتباع العديد من الخطوات لتوفير حتى 30% من الاستهلاك الشهري للكهرباء، دون التأثير على النمط اليومي للمشترك.

الاستخدام الصحيح لسخان المياه

وأضافت «شتلة»، خلال تقديمها إحدى فقرات برنامج «البيت»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّه من الضروري عدم ترك قابس السخان، أو الفيشة، متصلة بـ الكهرباء في حالة عدم استخدامه، ويستحسن عدم توصيلها بالكهرباء إلا قبل ربع ساعة من الاستخدام وبمجرد الانتهاء من الاستهلاك نسارع بفصله عن الكهرباء.

وتابعت الإعلامية: «على من سيقوم بـ كي الملابس تجميع كل القطع التي تحتاج إلى كي والقيام بكيها مرة واحدة يوميًا، ما يساعد على تخفيض استهلاك الكهرباء، وكذلك يجب تجنب تكرار فتح باب الثلاجة والديب فريزر، وضرورة تنظيم الأطعمة داخلها بعدم ترك فراغات عديدة، لتقليل استهلاك الكهرباء».

وأكدت أنَّ تجنب الاعتماد على استخدام المدفئة الكهربائية في فصل الشتاء يقلل استهلاكنا من الكهرباء بصورة كبيرة، وبدلاً منها يمكن تشغيل مكيف الهواء وضبطه على الوضع الساخن.