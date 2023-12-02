بدء تحصيل فواتير استهلاك الكهرباء عن شهر ديسمبر 2023

كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء بدء تحصيل قيمة استهلاك فاتورة شهر ديسمبر الجاري 2023 من المشتركين مستخدمي العدادات التقليدية والقديمة، بعد الانتهاء من مراجعة الفواتير قبل طباعتها، واستبعاد القراءات الشاذة لاستخراج فاتورة كهرباء معبرة عن الاستهلاك الفعلي للمشتركين.

اجراءات تقسيط فاتورة الكهرباء

وأشار المصدر في تصريحات لـ«الوطن» إلى الإجراءات التي يجب أن يتخذها المشتركون الراغبون في تقسيط مديونية فواتير استهلاك الكهرباء المتراكمة وهي كالتالي:

- حضور صاحب العداد الراغب في تقسيط فواتير الكهرباء المتراكمة، أو من ينوب عنه بتوكيل عام، لأقرب فرع للشركة، ويحضر معه المستندات التالية:

المستندات المطلوبة لتقسيط فاتورة الكهرباء

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للمستفيد من عداد الكهرباء، وآخر فاتورة مدفوعة.

- تقديم نموذج طلب تقسيط للمديونية يجري استيفاؤه من الشركة، ويقوم صاحب العداد بملء البيانات الموجودة بداخله وتقديمه.

- الذهاب لإدارة أو هندسة الكهرباء التابع لها محل السكن، وبعدها الذهاب للموظف المختص وطلب الحصول على نموذج تقسيط الفواتير، ويتم تسليم آخر فاتورة سددها.

- في حالة عدم إصدار أي فواتير، سوف يطلب منك الموظف المختص تقديم صورة لقيمة القراءة الحالية لـ عداد الكهرباء، ومقارنتها بآخر قراءة.

معاينة عداد الكهرباء

- تقوم الإدارة بارسال موظفا لمعاينة عداد الكهرباء للتأكد من سلامة وصحة القراءة، وإصدار الفواتير السابقة.

تقسيط فواتير الكهرباء

- وبعد إصدار الفواتير المتراكمة الخاصة بالكهرباء، سيطلب من المشترك أن يدفع قيمة آخر فاتورة بالإضافة لـ 25% من قيمة الفواتير المتراكمة، وسيتم تقسيط باقي المبلغ حسب قدرة العميل.