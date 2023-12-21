اقرأ في عدد «الوطن» غدا: «حل الدولتين».. 76 عاما في انتظار التطبيق

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

طوفان الأقصى تعيد القرار للمشهد.. وتطبيقه ينتظر ضغطا دوليا وخارطة الطريق

«حل الدولتين».. 76 عاما في انتظار التطبيق

مصر تقدم خارطة طريق لاقامة دولة فلسطين.. والسيسي دعا لإنهاء الماساة الإنسانية لشعبها

«المصري للفكر» حدد 10 أسباب تعوق تحقيق «السلام الدائم» تشمل «التطرف الإسرائيلي»

خبراء: «الدولتان» أساس معالجة القضية وإنهاء الصراع وتحقيق الاستقرار فى المنطقة

السيسي: لابد من تسوية عادلة لقضية فلسطين

الرئيس: يجب تنفيذ قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة بشأن قطاع غزة

وداعا مونديال الأندية

«نجلاء فتحي».. عاشقة الفن اختفاء بطعم الحضور

السيسي يوجه بتنفيذ إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر

الشمس تتعامد على «قدس الأقداس» بالكرنك وقصر قارون

عروض مميزة بالأقصر والفيوم احتفالا بالظاهرة الفلكية الفريدة التى تحدث في 21 ديسمبر من كل عام

وزير المالية: رفع كفاءة الكوادر البشرية ركيزة أساسية بالجمهورية الجديدة

«الاتصالات».. عصب الاقتصاد الصلب

الصفحة الثانية

«طوفان الأقصى» تعيد القرار للمشهد.. وتطبيقه ضغطا دوليا وخارطة طريق

«حل الدولتين».. 76 عاما في انتظار التطبيق

مصر تقدم خارطة طريق لإقامة دولة فلسطين

أستاذ «علوم سياسية»: إسرائيل أول تحديات «تحقيق الحل«

الصفحة الثالثة

«المصري للفكر» حدد 10 أسباب تعوق تحقيق «السلام الدائم»

«الضغط على إسرائيل».. لـ «تهيئة التنفيذ»

د. أيمن الرقب يكتب حل الدولتين

مستشار «الأهرام للدراسات»: «حكومة نتنياهو» غير جاهزة للسلام

الصفحة الرابعة

مباحثات «مصرية - بريطانية» لدعم العلاقات الثنائية ومناقشة تطورات الحرب ومخاطر الوضع الإنساني في غزة

اليوم الـ77 للعدوان الإسرائيلي.. غزة تتحول إلى أكبر قبر في العالم

رئيس هيئة الطاقة الجديدة: استراتيجيتنا الحالية تهدف للوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى %42 بحلول 2030 ونسعى لتحديثها لنصل لأكثر من %50

سفير الكويت يهنئ الرئيس بإعادة انتخابه

الصفحة الخامسة

«الاتصالات».. عصب الاقتصاد الصلب

«القطاع» حقق قفزات هائلة وأصبح قاطرة للنمو وتعزيز الشمول الرقمي

«حياة كريمة»: توصيل كابلات الألياف الضوئية لـ2.8 مليون منزل بتكلفة 11.7 مليار جنيه

إصلاح البيئة التشرعية حجر الزاوية في دعم المستثمرين وجذب رؤوس ألأموال الأجنبية

الصفحة السادسة

«مو صلاح».. في مرمى الإخوان

إعلام «المتحدة» ومعارك الوطن

أنا الشعب لا شيء قد أعجزه.. وكل الذى قاله أنجزه

بداية صعبة ونحن «قدها وقدود» بشروط

حوار صريح جدا مع «سفير دولة عربية»

«وائل» ورفاقه.. ومصاحبة الموت!

الصفحة السابعة

البرونزية يا أهلي.. بطل أفريقيا في صدام آسيوى أمام أوراوا الياباني.. وتغييرات بالتشكيل الأحمر

«السيدات يحكمن» قصة الأم لـ«3 بنات» التي تدير مواجهة الثالث والرابع

الأخيرة

نجلاء فتحي عاشقة الفن.. اختفاء بطعم الحضور

نقاد: قدمت 90 عملا فنيا.. وتمردت على دور الفتاة المدللة بأدوار جريئة

كامليا الفن

طلبت حمدي قنديل للزواج بعد صداقة 3 أشهر.. «مكالمة» غيرت حياتها